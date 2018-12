Im überfüllten Hoftheater in Dresden-Weißig haben am Dienstagvormittag Familie, Freunde und Wegbegleiter an den kürzlich gestorbenen Dresdner Schauspieler Rolf Hoppe erinnert. Ein Lebewohl mit künstlerischem Anspruch. Und anekdotenhafte Erinnerungen von Peter Bause und Gojko Mitic.