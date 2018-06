Beschäftige an kommunalen Theatern und Orchestern in Sachsen sollen nach Jahren der Einsparungen wieder besser bezahlt werden. Nach einer vom Kabinett am Dienstag in Dresden beschlossenen Vorlage stehen in den nächsten vier Jahren insgesamt 40 Millionen Euro zur Stärkung der regionalen Kultur bereit, davon 28 Millionen Euro für den laufenden Betrieb der Theater und Orchester. Der sächsische Landtag muss diesem Vorhaben noch zustimmen.