Randi Tytingvåg präsentiert auch ihre vierte CD in der Dreikönigskirche

Dresden. Kein Jazz mehr, leider. Aber Randi Tytingvåg, herausstechend großartige Sängerin unter all den großartigen norwegischen Sängerinnen, hat schließlich noch nie danach gefragt, was von ihr erwartet wird. Vor allem in ihren letzten CDs hat die 39-Jährige sehr viel des eigenen Lebens verarbeitet – den Schmerz einer mFehlgeburt in „Lights Out“ sowie das Glück nach Geburt einer gesunden Tochter mit „Three“ – und sich dabei natürlich sehr viel mehr auf ihre Singer-Songwriterwurzeln besonnen als bei ihren ersten, jazzigeren Alben „Red“ und „Let Go“.

Mit „Roots & Wings“ setzt Tytingvåg ihre Linie des sehr persönlichen Erzählens fort und verankert sich dabei musikalisch fast komplett im Country. In einem sehr, sehr vielschichtigen Country allerdings, in ihrem ganz eigenen!

Das Banjo, es war ja schon fast immer dabei, wenn die blonde Frau mit der Vorliebe für farbenfrohe, stets altmodisch wirkende Kleider, das Studio oder die Bühne betrat. Auch beim Opener der aktuellen CD „yes, but no...“ sorgt es sofort für den Wiedererkennungseffekt. Dazu diese sanfte Stimme, die jedoch keine Kompromisse macht – wie in dem Text des Stückes, den man nun wohl auch getrost als Beitrag zur #metoo-Debatte lesen kann, auch wenn er spätestens im vergangenen Herbst entstanden ist, denn „Roots & Wings“ ist seit Dezember 2017 draußen.

Ein weiteres aktuelles Thema kann aus den zwölf Songs herausgehört werden: Achtsamkeit. Fast logisch, bei dem Albumtitel, den Tytingvåg auch im Dank an ihre (mittlerweile zwei) Töchter noch einmal aufnimmt, denen sie genau diese Wurzeln und Flügel im Leben wünscht. So kann man auch „The Blue Lady“ verstehen, eine Interpretation eines norwegischen Gedichts von Sissel Maroni, in dem es heißt: „Du wirst müde, wenn du weiter wiederholst was du weißt und von dem du denkst, dass es falsch ist.“ Gastmusiker Nils Økland ist hier mit einer einprägsamen Geige neben den unersetzlichen Band-Mitgliedern Dag S. Vagle an der Gitarre und Erlend E. Aasland an Banjo, Tenorgitarre, Flügel und Cavaquinho (eine portugiesische Mini-Gitarre, ähnlich der Ukulele) zu hören. Randi Tytingvåg bringt dazu eine regelrechte Gesangsakrobatik, die komplett schwerelos wirkt. Großes Kino!

In „Missionary Business“ zeigt die Norwegerin zumindest dem unkritischen, nennen wir es beim Namen: dem White-Trash-Country, die Rote Karte, wenn sie das Stück mit indigenen Klängen unterlegt und von all den Lügen und Verletzungen singt, die mit Missionars-Tätigkeiten einhergehen – „zugedeckt mit einem heiligen Lächeln“.

Bereits im Studium hatte Tytingvåg deutsche Chansons für sich entdeckt; mit dem rätselhaften „Lilly“ erweist sie nun dem Song mit der Nazi-Auszeichnung „wehrkraftzersetzend“ ihre Referenz. Genau hinhören! Am Montag, wenn Randi Tytingvåg auch diese CD wieder in der Dreikönigskirche vorstellen wird – wo sie bereits mit all ihren Werken zu Gast war. Ein großer Dank an Andreas Grosse, dass er dieses Mitverfolgen einer Ausnahmekarriere möglich macht.

Randi Tytingvåg Trio, Montag, 12. März, 20 Uhr, Dreikönigskirche. Tickets ab 12 €

Von Beate Baum