Dresden

Zwei für den März in Dresden geplante Konzerte sind verschoben worden. Madsen, die am Sonnabend im Alten Schlachthof erwartet wurden, sollen nun am 3. Mai an selber Stelle auftreten. Auf ihrer Facebook-Seite machte die Band am Mittwoch ein von ärztlicher Seite striktes Aufführungsverbot geltend und entschuldigte sich bei den Fans.

Lukas Rieger Quelle: Bella Lieberberg/PR

Lukas Rieger, der am 31. März ebenfalls im Alten Schlachthof spielen sollte, kommt nun erst am 13. September. Das teilten am Mittwoch die Konzertveranstalter mit. Damit ist Riegers Konzert zum zweiten Mal verschoben worden. Ursprünglich wollte er am 9. November 2018 in Dresden gastieren. Die erneute Terminverschiebung wurde mit Riegers Teilnahme am RTL-Format „Let’s Dance“ ab 15. März begründet.

Sowohl bei Madsen als auch bei Rieger behalten bereits gekaufte Karten ihre Gültigkeit, können aber auch dort zurückgegeben werden, wo sie gekauft wurden.

Von DNN