Dresden

Auf eine etwas ungewöhnliche Konzerttour begibt sich die Dresdner Band Canelazo im ersten Monat des neuen Jahres: Vom 17. bis 20. Januar bespielen die sieben Musiker an vier Abenden vier Dresdner Kneipen in unterschiedlichen Stadtteilen. Mit einer Mischung aus Reggae, Blues, lateinamerikanischen Rhythmen und beschwingten Offbeats will die Gruppe vier Abende in Folge im Januar Sommerurlaubsgefühle erzeugen.

Der Auftakt der Kneipentour mit dem Titel „Canelazo-Kneipenfiesta“ ist am Donnerstag, 17. Januar, um 20 Uhr im „Breitengrad“ in Laubegast. Einen Tag später geht es ab 21 Uhr im Gutzkowclub auf dem Unicampus weiter. Am 19. Januar spielt die Band in der „Clara“ in Loschwitz, bevor die Kneipentour am Sonntag, 20. Januar, im „El Cubanito“ in der Neustadt ab 20 Uhr ihr Ende findet.

Dazu können Gäste in der einen oder anderen Kneipe echten, aromatisch-dampfenden Canelazo probieren. Canelazo, Namensgeber der Band, ist ein heißes alkoholisches Getränk aus vielen Zutaten, das in den Bergen Kolumbiens, Ecuadors und Perus getrunken wird. Der Eintritt zu allen Kneipenkonzerten ist frei.

Von awo