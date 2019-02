Dresden

Ein richtig heißer Sommer wie im vergangenen Jahr hat so seine Gewinner und Verlierer. Eis-Hersteller, Getränke-Abfüller, Freibad-Betreiber – allesamt hatten sie Grund zur Freude. Aber die Bauern stürzten in ein Jammertal und in vielen Musentempeln knickten die Besucherzahlen ein, das mussten auch die Häuser der Städtischen Museen Dresden erfahren.

Konnte man sich im Vorjahr noch bei den Besucherzahlen für 2017 im Vergleich zu 2016 über ein Plus von acht Prozent freuen, so muss jetzt für das Jahr 2018 ein Minus von zwölf Prozent verbucht werden. Zählte man 2017 gut 216 800 Besucher, sind für 2018 summa summarum 190 829 zu vermelden. Die verkauften Eintrittskarten gliedern sich in 36 Prozent Vollzahler und 64 Prozent, die zu einem ermäßigten Preis (Student, Rentner usw.) eines der Häuser besuchten. 19 Prozent der Besucher kommen an den eintrittsfreien Freitagnachmittagen.

Dresdner stellen etwa 50 Prozent der Besucher

Der Besucherrückgang trifft auf (fast) alle Institutionen der Städtischen Museen zu. Beim Stadtmuseum ging der Besuch von 52 186 auf 42 295 zurück, bei der Städtische Galerie konnte man 26 039 Interessierte begrüßen statt 30 960 wie noch 2017. Richtig massiv war der Schwund beim Kunsthaus Dresden, aber das war wegen Baumaßnahen zum Brandschutz ohnehin lange geschlossen und wird auch erst ab 11. Mai wieder Besuchern offen stehen. Die meisten Besucher sind – auch dank vieler Schulklassen – mal wieder für die Technischen Sammlungen in Striesen zu vermelden. Unterm Strich lösten zwar „nur“ noch rund 87 000 ein Ticket statt 96 000 wie noch 2017, aber damit ist man immer noch Publikumsmagnet Nr. 1 im Museumsverbund.

Es sind die Dresdner, die das Gros der Gäste in den Museen der Stadt stellen, alles in allem 50 Prozent, wie die Auswertung der an der Kasse stets abgefragten Postleitzahlen ergab. Angeschnitten wurde bei der Jahrespressekonferenz auch die Frage nach – teilweise oder gar völlig – freiem Eintritt, insbesondere generell für Kinder und Jugendliche, wie er hier und da bereits von diesem oder jenem Museum in der Republik praktiziert wird.

30 Präsentationen bis zum Jahresende geplant

Nun liegen die Erträge der Museen der Stadt Dresden bei 805 323 Euro, während die gesamten Aufwendungen (Personalkosten für die 74 Mitarbeiter-Stellen, Heizung etc.) etwas über 10,1 Millionen Euro betragen. Würden Kinder und Jugendliche umsonst kommen, würden die entgangenen Einnahmen ein Loch in der Bilanz reißen, entsprechend müsste die Stadt ihre Zuschüsse noch einmal erhöhen.

Schon jetzt ist die Lage so, dass für die einzelnen Museen zwischen 200 000 und 300 000 Euro zusätzlich für Sachkosten abfallen. Und Ankäufe? Ohne generöse Stiftungen oder sonstige Gönner kaum noch zu machen. Das Spektrum an Ausstellungen in diesem Jahr ist immerhin einmal mehr äußerst vielfältig geraten. Insgesamt sind bis Jahresende in diversen Häusern der Städtischen Museen gut 30 Präsentationen geplant, Schwerpunkte bilden die Jubiläen „30 Mauerfall“ und die nach dem Systemwechsel 1918/19 bahnbrechende Moderne.

Werke aus der letzten DDR-Kunstausstellung kehren zurück

In der Städtischen Galerie wird etwa ab Mitte Juni die Ausstellung „Signal zum Aufbruch!“ präsentiert, in der an das 100-jährige Jubiläum der Gründung der „Dresdner Sezession – Gruppe 1919“ erinnert wird. Mit dieser wie auch der Schau „ Dresden Moderne 1919 – 1939. Neue Ideen für Stadt, Architektur und Menschen“ hofft man auf überregionale Resonanz, gern auch im Feuilleton.

„Weltbild – Sinnbild – Gegenbild. Re-/Visionen der X.“ lautet der sperrige Titel einer Ausstellung in der Städtischen Galerie, für die man – die Recherchen laufen – eine Auswahl von Werken zurückholt, die in der letzten DDR-Kunstausstellung 1987/1988 gezeigt wurden. „Es sind ja damals nicht alles Dresdner Bilder gewesen, aber offensichtlich viele in ein imaginäres Museum gelangt, mit dem die Menschen jetzt kulturelle Selbstverwirklichung und Identität verbinden“, meinte Gisbert Porstmann, der Direktor der Museen der Stadt Dresden wie auch Direktor der Städtischen Galerie.

Kurioses und Ungewöhnliches

Das wie so vieles im Leben auch die Fotografie ein weites Feld sein kann, führt eine erkleckliche Anzahl an Ausstellungen vor Augen: „Die im Licht steh’n. Fotografische Porträts Dresdner Bürger des 19. Jahrhunderts“ ( Stadtmuseum), „Welt im Kasten. Von der camera obscura bis zu virtueller Realität“ (Technische Sammlungen) oder auch „ Barbara Klemm – Osten“ (Leonhardi-Museum).

Vielleicht Kurioses, auf alle Fälle Ungewöhnliches verspricht die diesjährige Weihnachtsausstellung im Landhaus. Sowjetisches Spielzeugdesign aus Kunststoff trifft Plaste-Klassiker der DDR zu einer„Konferenz der Plastiktiere“. Auch sonst trägt man dem Osten Rechnung, etwa mit der Schau „Bau-Kunst-Bilder“ in der Treppenhausgalerie des Stadtmuseums zum 50. Jubiläum des Kulturpalastes.

Schau zur Bewerbung als Kulturhauptstadt

Dass der Osten nicht konform tickte, er vielfältiger war, als viele denken, wird die Exposition „Orangene Alternative“ im Kraszewski-Museum vermitteln. Die Fotoschau zeigt auf, dass Anfang der 1980er-Jahre in Dresdens Partnerstadt Breslau viele schon gegen das kommunistische Regime protestierten, als die Bevölkerung in der DDR sich noch weitgehend systemkonform verhielt.

Auch die Bewerbung als Kulturhauptstadt wird gehypt. Im Kunsthaus Dresden hofft man mit der Schau „Nachbarschaften 2025 – Eine Manufaktur der Visionen für Dresden und Europa“ auf Resonanz bei den Dresdnern.

Von Christian Ruf