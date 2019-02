Dresden

Vom 21. Juli bis 3. August findet die 22. Internationale Dresdner Sommerakademie für Bildende Kunst statt. Im Kulturforum Dresden des Vereins Riesa Efau an der Wachsbleichstraße 2 werden insgesamt 18 Kurse angeboten. Unter den Kursleitern befinden sich unter anderem namhafte Künstler wie Neo Rauch-Meisterschüler David O’Kane, der einen klassischen Malereikurs leitet. Neben zwei Malereikursen geben Künstler in mehrtägigen Workshops Einblicke in Fotografie, Linolschnitt, Zeichnen, Plastikinstallationen, Videokunst, Holz- und Steinskulpturen.

In den Kursen erhalten Teilnehmer die Möglichkeit sich in den künstlerischen Techniken weiterzuentwickeln. Zudem zeichnet sich die Dresdner Sommerakademie durch ihre Nachwuchsförderung aus. Ab April werden wieder Stipendien für die Teilnahme junger Künstler aus unterschiedlichen Ländern ausgeschrieben. Jedes Jahr lädt die Sommerakademie junge Künstler ein, an einem Kurs ihrer Wahl teilzunehmen Eröffnet wird die Sommerakademie mit einer Ausstellung der kursleitenden Dozenten am Sonnabend. 21.Juli im Kulturforum des Riesa Efau.

Eine vollständige Beschreibung aller Kurse und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es im Netz unter www.sommerakademie-dresden.de.

Von DNN