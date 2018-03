Gelungene Comedy Mix Show eröffnet die Humorzone 2018 vor etwas trägem Publikum

Dresden. Ein Warm-Upper ist jemand, der dem Publikum von Fernsehproduktionen richtig einheizt, bevor die eigentliche Sendungsaufzeichnung beginnt. Ein echter Knochenjob für Berufs-Gutgelaunte. Auch wenn die Wahl zufällig sein mag, der Titel „Festival Warm-Up“ passt dementsprechend perfekt zur Eröffnungsshow der Humorzone 2018. Denn die Comedians mussten am Mittwochabend in der Schauburg ganz schön schwer schuften, um das Publikum zu animieren.

„Wenn ihr heute Abend irgendwann mal Spaß habt, ist das legitim. Lasst es ruhig raus“, ist dann auch das erste, was Moderator Klaus-Jürgen „Knacki“ Deuser nach zwei Sätzen zur Begrüßung sagt. Ahnt er etwas? Schließlich ist das Comedy-Urgestein bereits zum vierten Mal beim Dresdner Festival dabei. In gewohnt charmanter Art erzählt Deuser zunächst selbst einige Anekdoten. Seine Pointen sitzen, ernten jeweils einen kurzen Lacher, doch danach ist wieder Stille. Man könnte im Saal eine Stecknadel fallen hören.

„Hier ist eine Bombenstimmung“, scherzt der Moderator ironisch. Es folgt peinlich berührtes Kichern angesichts der offen gelegten Lüge. Unter den vier geladenen Comedians müsse aber für jeden etwas dabei sein, meint er optimistisch. Den Anfang macht der Musikkabarettist Michael Krebs.

Sein erster Song über sich in ihrer politischen Korrektheit selbst überbietende Gutmenschen ist zum Schreien komisch. „Ach, du wirst jetzt Vegetarier? Ich leb schon lange vegan / Du bist für die Homo-Ehe? Ich hab schon ‘nen Mann“, singt Krebs da. Eine geniale Gesellschaftssatire. Auch seine anderen Songs wie „Baby nuschel nicht beim Dirty Talk“ strotzen vor Kreativität. Nach Ermahnung und ein bisschen Übung klappt es sogar zwischenzeitlich mit der gesanglichen Publikumsbeteiligung.

Knacki Deuser bringt es anschließend auf den Punkt. „Das mag ich so an der Show: Diese explodierende Stimmung, die innerhalb einer Millisekunde wieder implodiert.“ Vielleicht liegt es am sanierten und edel wirkenden Sergio Leone-Saal der Schauburg, dass keine ausgelassene Stimmung aufkommt, sondern eher eine vornehme Zurückhaltung wie bei einer Gala zu herrschen scheint. Die Künstler, die sich an Interaktion mit den Gästen versuchen, laufen meist ins Leere. Das Publikum wirkt abwartend, getreu Nirvanas ikonischer Zeile: „Here we are now. Entertain us.“

Endlich lässt Comedian Nummer zwei dann den Knoten platzen. „Ich heiße Abdelkarim, das ist kein deutscher Name. Ich bin Reichsbürger“, beginnt der Komiker mit marokkanischen Wurzeln sein Programm und der Saal tobt. Ohne Unterlass feuert er Gags aus der Kategorie „Deutsche und Ausländer“ ab und macht jeden Satz zur Pointe. Für Stille oder Pausen bleibt gar keine Zeit. Sein Umzug mit Kumpel Ali habe zwei Wochen gedauert, „denn es ist momentan sehr schwer, als Ausländer einen LKW zu mieten“, scherzt Abdelkarim zum Beispiel. Oder er präsentiert die Lösung für den Schutz von Frauen in der Silvesternacht: „Schwule Männer am Hauptbahnhof sind der natürliche Feind des Antänzers.“ Das alles ist politisch brisant, aber von Abdelkarim mit sympathischem Augenzwinkern versehen. Die Lachquote der Gäste kürt ihn zum eindeutigen Publikumsliebling.

Auch Felix Lobrecht, der kurzfristig für den erkrankten Bastian Bielendorfer eingesprungen ist, hat einige Fans im Saal. Sich selbst nennt er einen „Prolet aus Neukölln“, sein derber Humor ist dementsprechend nicht jedermanns Sache. Dass manche Gags nicht zünden, ist Lobrecht egal. In Seelenruhe spaziert er über die Bühne und murmelt zu sich selbst: „Ich fand’s witzig.“ Die Stimmung steigt noch einmal bei Maxi Gstettenbauer, der 2015 den ersten Newcomer-Preis der Humorzone gewonnen hat. Es bleibt derb dank ein paar Penis-Witzen, aber irgendwie gelingt es dem Comedian, das Niveau wieder auf eine Alltagsnähe zu heben, über die alle lachen können.

Seine Solo-Show am nächsten Abend ist bereits ausverkauft, wie auch die meisten anderen Events der Humorzone. Insofern hat das Festival Warm-Up – trotz einiger Anstrengung – am Ende doch einen guten Vorgeschmack auf die kommenden Tage geboten.

Von Friederike Ostwald