Dresden

Er sprach schnell, ging in seinen Gedanken stets übers Musikalische hinaus und er drang tief in die Zeitgeschichte hinter den Werken und in das literarische Umfeld ihrer Komponisten vor: Ludger Rémy, am 4. Februar 1949 im niederrheinischen Kalkar geboren, war ein leidenschaftlicher musikalischer Arbeiter und ein besessener Tastenspieler. Seine Wohnung belagerten mehr historische Instrumente als „nützliches“ Mobiliar und auf den professoralen Nimbus legte er wenig Wert.

Die Berufung an die Dresdner Musikhochschule 1998 hatte ihm dabei endlich die Grundlage für seine intensive Arbeit gesichert. Dass Rémy in der älteren Musik statt des lästigen Ballasts vielmehr eine gegenwärtig zu erforschende und notwendig zu musizierende Welt sah, zeigen seine Einspielungen. Sie umfassen weniger die „Helden“ der Musikgeschichte, vielmehr aber die als „Kleinmeister“ abgetanen Komponisten, deren Kenntnis jedoch den Blick auf die lange Zeit vor der „Klassik“ erst richtigzustellen vermag: Zachow, Froberger, Erlebach, Stölzel, Fasch, Rolle, Gebel, dabei aber auch Schütz, Telemann, Händel und vor allem Carl Philipp Emanuel Bach, dem die besondere Liebe galt.

Ein großer Verlust für die Musik

Die Schatzsuche hinter den musikhistorischen Kulissen endete für Ludger Rémy nie beim Hervorkramen alter Notenhandschriften und deren Neuedition. Ihre kompetente Aufführung war für ihn essenziell. Sein großes Wissen dazu offenbarte sich im persönlichen Gespräch, wenn Rémy zur Beantwortung einer noch so randständigen Frage gleich mehrere Bücher hervorzog und weitere Gedanken auch jenseits der Musik zu zitieren wusste. Und der renommierte und preisgekrönte Cembalist, der aus der spärlichen Notation französischer Komponisten einen musikalischen Kosmos wachsen lassen konnte, war sich dabei nie zu schade, für seine Studenten den unspektakulären Dienst des Continuospielers zu versehen.

Den Verlust für die Musik, den Ludger Rémys Tod im Juni 2017 bedeutete, können wohl besonders jene ermessen, die ihm als Hochschullehrer in Dresden viel zu verdanken haben. Etliche, die Rémy an der Musikhochschule begegneten, sei es als Studenten oder Kollegen, hatten sich am Sonntag zusammengetan, um aus Anlass seines 70. Geburtstags an ihn zu erinnern. Die Auswahl der Musik entsprach dabei ganz seinen Vorlieben. Bemerkenswert war dabei der dramaturgische Kontrast zwischen den fast spröd, aber noch in der kleinsten Form monumental wirkenden Stücken von Heinrich Schütz (aus Symphonie Sacrae und Musikalischen Exequien) und dem gefühlvollen Gestus in Heinrich Stölzels „Herr, erhalte uns dein Wort“ oder „Verfolge mich, o Welt“ von Georg Gebel (mit dem Dresdner Kammerchor, geleitet von Hans-Christoph Rademann).

Vom Leben und Sterben

Zwischen beiden Welten stand mit Thomas Zollers „Fortune, my foe – More wishes“ eine Uraufführung, mit der auf Rémys ausgeprägtes, aber fast unbekanntes Interesse an zeitgenössischen Klängen hingewiesen wurde. Dieses intensive Stück für Schlagwerk, Glocken, Harfe und Sprecher war dabei ausdrücklich als Memento mori hervorgehoben, aber auch die barocken Kantaten waren diesem Thema nicht weniger verwandt. Ihre Texte kreisten vielfach um das Sterben und den christlichen Umgang damit – auch als ein Verweis auf die private Lebenshaltung Ludger Rémys.

Doch das „Alltägliche“ spielte ebenso hinein: Die Fassung für zwei Cembali eines anonymen Konzerts aus der Sammlung des „Schranck No. II“ (gespielt von Elisabeth und Andreas Hecker) war ein schönes Beispiel für das, was Rémy der musikalischen „récréation“ des Gemüts zuschrieb. Viele dieser beruflichen und persönlichen Facetten des Künstlers Ludger Rémy zeichnete der Musikwissenschaftler Manuel Gervink in seiner Laudatio nach und hob dessen rastloses Wesen und seinen hohen Bildungshorizont hervor und auch den oft bissigen Humor, mit dem Rémy alles ihm Unsinnige kommentierte.

Budget für Konzertabend ließ sich nicht auftreiben

Ein bemerkenswert großes Orchester hatten die Initiatoren des Konzerts um Rademann und den Tenor Tobias Mäthger zusammenbringen können und etliche Gesangssolisten beteiligten sich, um ihren Kollegen zu würdigen. Das alles geschah ohne Bezahlung, denn ein Budget (nicht einmal für die Fahrtkosten) hatte sich in der angehenden Kulturhauptstadt Dresden zu einem solchen Anlass nicht auftreiben lassen. Das ist umso beschämender, wenn man an das fragwürdige finanzielle Feuerwerk denkt, das zwei Abende zuvor wenige Schritte entfernt vom Konzertsaal der Musikhochschule abgefackelt worden war.

Trotzdem gelang hier ein lebendiges und vielgestaltiges Konzert, dass gestalterisch vielleicht nicht in allen Teilen ausgeschöpft war, aber eine große Zahl berührender Momente besaß. Den tief nachwirkenden Schlusspunkt setzte die Altistin Britta Schwarz mit der Arie „Erlöse meine Seele, Immanuel“ in Gebels so expressiver wie bildhafter Kantate.

Und als Frage konnte man mit nach Hause nehmen, wieso sich ein mit so vielen lohnenden musikalischen Schätzen versehenes Programm quasi in der Musikhochschule „versteckt“, während im sonstigen Dresdner Konzertbetrieb meist nur die immer gleichen Sachen zu hören sind.

Von Hartmut Schütz