Gardi Hutter als chaotische Schneiderin im Boulevardtheater

Dresden. Es gibt solche und solche Clowns. Da sind die einen, die mitunter auch noch in Personalunion das Amt des Präsidenten ausüben, wie dies Kaczynski (einst) in Polen oder auch Erdogan in der Türkei gelungen ist, und zur Spezies der Horrorclowns zu zählen sind. So (unfreiwillig) „lustig“ wie Juso-Kongress oder ein AfD-Parteitag. Und dann gibt es jene Clowns, die man in der Tat wieder und wieder sehen möchte. Zu denen gehört seit Jahrzehnten Gardi Hutter – und nun war sie im Rahmen des „Humorzone“-Festivals im Boulevardtheater mit dem Programm „Die Schneiderin“ zu bewundern.

Bis ins kleinste Detail hat jede Requisite ihren Platz, ist jeder Scheinwerfer perfekt eingestellt. In einer Show, die chaotischer und spontaner schwerlich sein könnte, nichts wird dem Zufall überlassen – auch das ist eine Kernkompetenz der Gardi Hutter. Gewohnt unförmig ausstaffiert sitzt die Clownin in all der Pracht ihrer grotesken Rundungen und mit wirrem Haar in einer puppenhaft eingerichteten Nähstube. Über ihrem Kopf schweben an einem Gestänge Kleider auf Schneiderpuppen und drehen sich wie ein Schicksalsrad.

All die Schneider-Utensilien sind hier der Stoff, aus dem Träume sind, wobei zur Fantasie gehört, dass Hutter mit zwei Garnrollen eine Art Romeo & Julia-Love-Story spielt, wobei die engere Bindung vom väterlichen Zwirn zeitweise drastisch gekürzt zu werden droht. Immer wieder ringt die resolute Schneiderin mit Scheren und Nadeln, bei ihr geht es definitiv deutlich chaotischer zu als bei Edward mit den Scherenhänden. Einmal weckt sie gar ihre im Schneidersitz eingeschlafenen Beine durch einen beherzten Nadelstich, so dass einem eine innere Stimme umgehend sagt: „Messer, Gabel, Schere, Licht sind nicht nur für kleine Kindern nicht“. Einmal muss Hutter sogar eine verschluckte Nadel mit einem Magneten wieder ans Tageslicht befördern, auch hier ist der Schritt vom Lustigen zum Tragischen ebenso klein wie es oft der vom Erhabenen zum Lächerlichen ist.

Immer wieder beeindruckt der Einfallsreichtum, der hier walten konnte. Scheren tanzen einen Cancan, dann wieder dürfen Hochzeitskleider heiraten und sich sogleich fortpflanzen – dass cremefarbenes Gewand und schwarzer Frack ein rotes Kleid mit weißen Punkten zeugen, gehört zu den vielen Phantasien, die Hutter neckisch eingewoben hat. Beim Schneidern werden die Scheren schon mal so heiß, dass sie prompt wie MGs bei Dauerfeuer mit Wasser gekühlt werden müssen. Dann wieder kämpft die „Clowneuse“ nicht nur mit Stoffballen, sondern auch mit einem Husten – der aber umgehend was Gutes hat, scheint der Auswurf doch ein unglaublich guter Kleber zu sein, jedenfalls haften die entsprechend angehusteten Stoffblümchen im Gegensatz zu vorher nun vortrefflich am Kleid.

Die Zuschauer bekamen aber mitnichten „lediglich“ vergnügliches, weil skurriles wie lustiges Treiben im Schneideratelier vor Augen geführt, sondern auch ein hintergründiges Spiel über die Endlichkeit des Lebens. Überhaupt tun sich mitunter Abgründe auf, nicht nur im Nähkästchen. Denn dann passiert es: Hutter hat nach einem Sturz in die Restetonne eine Schere im Kopf, nicht eine von denen, wie sie einem das Leben in Diktaturen oder politisch-korrekten Zeiten vergällen, sondern ganz real.

Mittels Videoprojektion im Spiegel, die auch dazu beiträgt, dass sich ein Hauch von Alice im Wunderland-Poesie einstellt, begegnet die Schneiderin ihrem Klon, der sie ins Jenseits zu ziehen versucht. Hutter aber möchte lieber noch im Stofflichen verweilen, zumal der Aquavit, der in einer als Garnrolle getarnten Schnapsflasche lockt, einfach zu lecker schmeckt und zögert das Abreißen des Lebensfadens noch hinaus, wobei die zusammengestrickte Henkersmahlzeit in Form von Wollspaghetti doch eher gewöhnungsbedürftige Kost zu sein scheint.

Als ihr gefiederter Vogelfreund das Zeitliche segnet, hat auch sie nichts mehr dagegen, gut gelaunt den Abgang zu machen, von der Bühne und vom Leben. Unter großem Applaus verabschiedet sie sich winkend, lachend und steigt in eine Klappe auf der Bühne, ihr Grab. Vorher hat sie aber noch auf der Bühne aufgeräumt. Jaja, da sieht man’s mal wieder – die Schweizer sind eben ein auf Sauberkeit bedachtes Völkchen.

Von Christian Ruf