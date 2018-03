„Ein Sommernachtstraum“ beim Semperoper Ballett

Dresden. Die Einen sollen sich kriegen, die Anderen wollen sich kriegen. Das Herrscherpaar Oberon und Titania ist zerstritten.

Zwei Männer lieben dieselbe Frau und die liebt den der anderen, der Handwerker Bottom irrt unter der Maske eines Esels durch den Wald. An alle verteilt Puck, der faunische Troll, seinen Wundersaft. Die Säfte steigen, das Fleisch wird willig, und alle, die in diesem Sommernachtstraum zusammenkommen, genießen es in vollen Zügen, denn sie verfallen beim Erwachen aus Pucks sommernächtlichen Träumen hoffnungslos dem Wesen, das ihnen zuerst begegnet. Das kann eben in der hinterlistigen Racheintrige des Oberon bei Titania auch ein Esel sein.

Das erotischste Stück von Shakespeare

Wer könnte besser als Shakespeare das Komische traurig und das Ernste komisch machen und der Gewalt des anarchischen Eros Tribut zollen. Für Alfred Polgar ist seine Komödie „Ein Sommernachtstraum“, „die Dichtung, die die Erde tanzen macht“.

Für den Essayisten Jan Kott ist bei Shakespeare die Plötzlichkeit der Liebe immer überwältigend. Den „Sommernachtstraum“ hält er für das erotischste Stück des Meisters. Alles wie geschaffen für den Tanz. Zur Schauspielmusik von Felix Mendelssohn Bartholdy gibt es etliche Choreografien. Eine der schönsten ist „The Dream“ des britischen Choreografen Frederick Ashthon aus dem Jahre 1964, die jetzt erstmals in dem zweiteiligen Ballettabend „Ein Sommernachtstraum“ vom Semperoper Ballett getanzt wird.

Dazu ein paar Fragen, erst an Sir Anthony Dowell, der an Inszenierung und Einstudierung von „Ein Sommernachtstraum“maßgeblich beteiligt ist, dann an Dresdens Ballettdirektor Aaron S. Watkin.

Frage: Sir Dowell, Sie haben die Partie des Oberon in der Uraufführung getanzt, das Werk ist Ihnen gewidmet, Sie haben es inzwischen mehrfach mit anderen Kompanien einstudiert: können Sie kurz sagen, was für Sie das Besondere an diesem „Sommernachtstraum“ von Frederick Ashton ist?

Sir Anthony Dowell: Ashton macht die zugrundeliegende Erzählung eines Teils von William Shakespeares „Ein Sommernachtstraum“ sehr schön deutlich, indem er die normalerweise gesprochene Poesie des Stückes wundervoll in die Sprache des Ballett übersetzt und die Tänzerinnen und Tänzer dazu herausfordert, den Charakteren Leben einzuhauchen.

„Ich habe am Semperoper Ballett exzellente Bedingungen und eine herausragende Atmosphäre vorgefunden.“

Sie haben in einem Interview gesagt, die Rolle des Oberon sei für Sie in Ihrer Karriere als Tänzer eine der größten Herausforderungen gewesen. Inwiefern?

Sir Anthony Dowell: Obgleich die Rolle des Oberon für meine noch heranwachsenden Talente im Alter von 21 Jahren sehr kreativ und geradezu maßgeschneidert war, so blieb sie über die Jahre hinweg doch auch immer eine große Herausforderung, was Technik und Ausdauer anbelangt. Die Kombination von virtuosem Tanz im „scherzo“ und dem finalen „pas de deux“, der am Ende des Balletts folgt, ist auch heute noch die gleiche große Herausforderung für die Tänzer geblieben.

Es heißt ja, sowohl Kenneth MacMillan, als auch Frederick Ashton hätten für das britische Ballett einen ganz besonderen, eigenen Stil der Tanztechnik entwickelt. Wie lässt sich dieser beschreiben?

Sir Anthony Dowell: Der ursprüngliche Stil des Royal Ballett wurde durch das täglichen Training bestimmt, dass von der Gründerin der Company, Dame Ninette de Valois, festgelegt wurde. Aber über die Jahre, in denen sich die Company weiterentwickelte, haben Frederick Ashton und Kenneth MacMillan diesen Stil mit ihren Kreationen verfeinert. Auf diese Weise formten sie auch die Tänzerinnen und Tänzer, um ihren Visionen entsprechen zu können.

Und wie sind Ihre Erfahrungen mit den Bedingungen an der Semperoper, mit den Tänzerinnen und Tänzern in Dresden, die ja hier zum ersten Mal überhaupt eine Kreation von Frederick Ashton tanzen?

Sir Anthony Dowell: Ich habe am Semperoper Ballett exzellente Bedingungen und eine herausragende Atmosphäre vorgefunden. Die Tänzerinnen und Tänzer haben die Möglichkeit, ein breit gefächertes Repertoire zu tanzen und werden dabei von einer sehr engagierten Ballettleitung geführt. Abgesehen von der guten Ausstattung hinter der Bühne, ist das Ensemble geradezu gesegnet damit, in diesem großartigen Opernhaus tanzen zu dürfen.

Fesselnd für Augen und Ohren

Herr Watkin, es ist Ihnen gelungen, David Dawson wieder nach Dresden zu locken, sogar erneut mit einer Uraufführung für das Semperoper Ballett zu Vivaldis Zyklus „Die Vier Jahreszeiten“ in der Neukomposition von Max Richter. Was darf das Publikum erwarten, wird es eine Handlung geben oder wie ist es zu verstehen, dass David Dawson anhand der Jahreszeiten den Kreislauf des menschlichen Lebens zum Anlass für seine Kreation nimmt?

Aaron S. Watkin: Ich bin sehr glücklich, mit „The Four Seasons“ von David Dawson eine beeindruckende Uraufführung für unsere Company zu gewinnen. Ich denke, es ist äußerst wichtig für unser Ensemble, die Möglichkeit zu erhalten, neue Werke umzusetzen. In dieser Choreografie geht es um den Kreislauf des Lebens, narrative Elemente finden sich in jedem Teil wieder. Obgleich David großen Respekt zeigt vor der Tradition der klassischen Form des Tanzes, gelingt es ihm, die Tänzerinnen und Tänzer über die Grenzen des bereits Bekannten hinaus zu geleiten. Das Bühnenbild ist einzigartig – man bekommt nahezu das Gefühl, etwas „aus der Zukunft“ erblicken zu dürfen…. etwas Zeitloses. Diese Kombination aus Visualisierung und unglaublicher Musik, gespielt von der Staatskapelle, ist zugleich fesselnd für Augen und Ohren, ebenso transzendent wie hypnotisierend und gleichsam nicht von dieser Welt.

David Dawson gehört der aktuellen Generation britischer Choreografen an. Sehen Sie in seinem Stil Beziehungen oder Korrespondenzen zu Ashton?

Aaron S. Watkin: Als britischer Choreograf wuchs David Dawson mit den Arbeiten Frederick Ashtons auf und ist selbstverständlich in gewisser Weise von ihm beeinflusst. David tanzte außerdem als junger Solist im Royal Birmingham Ballet und im Dutch National Ballet die Hauptrolle des Oberon in Ashtons „The Dream“, was sicherlich einen starken Eindruck hinterließ. Ich denke, dass David Dawson und Frederick Ashton ein tiefes ästhetisches und musikalisches Empfinden teilen.

Von Boris Gruhl