Dresden

Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxie...“, lautet der Text des „Krieg der Sterne“-Intros aus dem Jahr 1977. Es war die Zeit, als der Weltraum noch Spaß machte. Heute wird ja selbst Neil Armstrong im Kino verbiestert und depressiv gezeigt, ist Space nicht mehr der Place, sondern nur noch ein Problem mehr. Aber damals war das All einfach super, auch wenn das eine oder andere Alien draußen lauerte. Man reiste, jedenfalls im Westen, gern als Anhalter durch Weltraum, ob mit oder ohne Warp-Geschwindigkeit, um wie der Blade Runner draußen am Tannhäuser Tor unglaubliche Dinge zu sehen oder wie Perry Rhodan mit Mausbibern um die Wette zu teleportieren.

Frisch, farbenreich, kraftvoll und präzise

Aber nichts kam an das Star-Wars-Fieber heran, das Regisseurs George Lucas mit seiner Weltraumoper um den finsteren Darth Vader, den klugen Jedi-Meister Obi-Wan Kenobi und den jungen Luke Skywalker entfacht hatte. Es meldete sich wieder, als nun die Dresdner Philharmonie unter der musikalischen Leitung von Benjamin Hope in gleich drei Vorstellungen den berühmten Soundtrack von John Williams spielte, während im Hintergrund auf einer Großbildleinwand Teil IV der Saga lief, wobei damals anno 1977 „Eine neue Hoffnung“ natürlich noch Teil I war.

Ein bisschen erinnerte es an die Anfänge der Kintopp-Zeiten, allerdings war es kein Stummfilm, der begleitet werden musste. Die kleidungstechnisch im Darth Vader-Schwarz daherkommenden Musiker spielten ungemein frisch, farbenreich, kraftvoll und präzise, die Macht war eindeutig mit ihnen. Vielleicht beherzigten sie auch, was Jedi-Meister Obi-Wan Kenobi dem Jungspund Skywalker vermittelte, nämlich sich von seinen Gefühlen leiten zu lassen.

Hier und da war Spielpause angesagt, der Swing-Mix, der in einer Kneipe des Raumhafen Mos Eisley die Gäste unterhält, kommt von der Tonspur des Films, nicht vom Bühnenpodium.

Die Musik steigert die Wirkung der Bilder enorm – auch weil der Komponist Williams, ganz nach den Wünschen von Regisseur Lucas, bewusst auf Kontrast setzte: Keineswegs elektronisch-futuristische Klänge durften es für die Weltraumsaga sein, stattdessen furiose symphonische Orchesterklänge in nahezu Wagnerscher Tradition. Williams hatte sich für Stars Wars die Idee des Leitmotivs zu eigen gemacht. Alle Hauptfiguren und wichtige Orte bekamen eine eigene Melodie.

Benjamin Hope zückt das Lichtschwert

Darth Vader zieht zum dem „Imperial March“ mit Pauken und Trompeten sowie auch sonst viel „Blech“ ein, es wirkt bedrohlich, soll es auch sein, denn er steht nun mal wie … (der geneigte Leser möge selbst entscheiden, wen er hier einsetzt) auf der dunklen Seite der Macht.

Luke Skywalkers Thema hingen klingt prachtvoll und hell. Bei Prinzessin Leia wird es romantisch, ihr Motiv ist einer der lyrischen Gegenpole in der ansonsten stark martialisch geprägten Filmpartitur. Beim Hauptthema folgte Williams dem Prinzip der Tonraum-Öffnung geradezu mustergültig: sein aufsteigendes Quint-Oktav-Motiv eröffnet dem Publikum buchstäblich den intergalaktischen Raum.

Am Ende grenzenloser Beifall – und er wird frenetisch, als Benjamin Hope die gewährte Zugabe nicht mit dem Taktstock, sondern mit einem Lichtschwert dirigiert, das er zuvor von einem Prinzessin Leia-Double überreicht bekam. Der Abend war nämlich in jeder Hinsicht ein stimmiges Gesamtpaket – waren doch auch etwa 15 Vertreter der „German Garrison“ (Deutschen Garnison) anwesend, also Mitglieder des deutschen Ablegers der 501. Legion, einer weltweiten Fangemeinde, die in entsprechender Kostümierung ihr Star Wars-Fieber auslebt.

Da waren sie also – zwei Jawas, ein Bomberpilot der gegen das Imperium aufbegehrenden Rebellen, vor allem aber diverse Vertreter der imperialen Sturmtruppen. An Leuten, die sich vor der Vorstellung oder in der Pause mit einigen dieser Figuren des Star Wars-Kosmos ablichten ließen, war wahrlich kein Mangel. Faszination des Bösen, ähnlich wie bei Mephisto in Goethes „Faust“? Ach, einfach mal das Kind aus sich rauslassen, das einst Abenteuer in weit entfernten Galaxien erleben wollte, ist nicht verkehrt.

Von Christian Ruf