Dresden

Es wird laut, zart, schnell und kultig: Das Konzertjahr 2019 hat es in sich. Dauerbrenner wie die Kaisermania am Elbufer sind schon lange ausverkauft. Überraschungen wie das Doppelkonzert von Rammstein ebenfalls.

Dennoch gibt es zahlreiche weitere Highlights, auf die sich Musikfreunde freuen dürfen. Und das, obwohl das Jahr gerade erst begonnen hat. Das bedeutet auch, dass im Laufe der nächsten Monate noch weitere Künstler und Termine dazukommen werden. So wurde erst Ende Dezember der Auftritt von Andreas Bourani am 31. August in der Jungen Garde bekannt gegeben.

Der Künstler hatte sich in den letzten zwei Jahren eine Auszeit von Liveauftritten genommen. Nun kehrt er zurück auf die Bühne und stattet auch Dresden einen Besuch ab. Dieses und weitere Highlights haben wir in unserer Galerie zusammengestellt.

Zur Galerie Auch im kommenden Jahr braucht sich Dresden in Sachen Konzerte nicht vor anderen Städten verstecken. Ein Höhepunkt jagt den nächsten. Für viele Konzerte gibt es noch Tickets, einige Highlights sind jedoch schon lange ausverkauft.

Von lml