Dresden

Der Dresdner Schauspieler Rolf Hoppe ist tot. Er starb am 14. November im Kreise seiner Familie in Dresden. Das bestätigten seine Angehörigen gegenüber den Dresdner Neuesten Nachrichten.

Rolf Hoppe wurde am 6. Dezember 1930 in Ellrich am Rand des Südharzes geboren. Er war einer der bedeutendsten und international bekanntesten Schauspieler der DDR. Seit 1977 gehörte er zum Ensemble des Dresdner Schauspieles und war außerdem in wichtigen Rollen in Kino- und Fernsehfilmen zu erleben. Berühmt wurde er unter anderem für seine Darstellung des Nazi-Ministerpräsidenten Hermann Göring in dem Spielfilm „Mephisto“ von István Szabó, der 1982 den Oscar für den besten fremdsprachigen Film erhielt. Eine seine populärsten Rollen ist bis heute die des Königs in dem Weihnachtsklassiker „Drei Nüsse für Aschenbrödel“.

Am Rande Dresdens hatte sich Rolf Hoppe mit dem Hoftheater Weißig einen besonderen Traum erfüllt. Dort wirkte der beliebte Schauspieler als Prinzipal.

Rolf Hoppe wurde 87 Jahre alt.

Von DNN