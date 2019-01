Radeberg

Am Montag, 14. Januar, startet in der Apostolischen Gemeinde, Dresdener Straße 41a, die Allianzgebetswoche 2019 unter dem Motto „Einheit leben lernen“. Alle Veranstaltungen dieser Woche der Begegnung, des Gebetes und der Motivation beginnen 19.30 Uhr. Am Montag ist das Thema „Der Berufung würdig leben“, der Dienstag, 15. Januar, lädt zu „Demut, Sanftmut und Geduld einüben“ in die FeG, Steinstraße 3. Am Mittwoch lernen Interessierte im evangelischen Gemeindehaus, Pulsnitzer Straße, „Einander in Liebe ertragen“ und am Donnerstag, 17. Januar, „Die Einigkeit wahren“ in der NAK, Steinstraße 6a. Am Ende der Woche, am Freitag, 18. Januar, werden sie in der Adventgemeinde, August-Bebel-Straße 7 „Das Band des Friedens knüpfen“.

Von Carolin Seyffert