Sommerfeeling trotz dunkler Wolken am Himmel: a-ha haben Freitagabend bei den Filmnächten am Elbufer tausende Fans begeistert. „Electric Summer“ ist das Motto der Tour, auf der Norwegens berühmtester und erfolgreichster Popexport um Morten Harket nun auch in Dresden Station machte. Wir haben die Fotos!