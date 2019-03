Die CDU im Stadtrat will der Ostrale 150.000 Euro zusätzlich zur Verfügung stellen. Die Gelder sollen über Mehreinnahmen aus der Beherbergungssteuer gedeckt werden. Die Idee entbehrt nicht einer gewissen Pikanterie, denn ausgerechnet die CDU hat in den vergangenen Jahren mehrfach die Beherbergungssteuer in Frage gestellt.