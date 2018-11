Miami

Will Smith (50) und Martin Lawrence (53) werden für einen dritten Teil der Action-Komödie „Bad Boys“ vor der Kamera stehen. „Es ist verrückt. Es ist offiziell. Es ist offiziell, Baby. „Bad Boys 3“ kommt“, verkündeten die aufgekratzten Hauptdarsteller am Donnerstag in einem Instagram-Video. Jahrelang war über die Fortsetzung spekuliert worden, immer wieder wurde die Produktion verschoben.

Im Original von 1995 und der Fortsetzung von 2003 geht das ungleiche Drogenermittler-Duo Mike und Marcus in Miami auf die Jagd nach Verbrechern – inklusive wilder Schießereien und lockerer Sprüche. Mit dem ersten Teil wurde Smith („Der Prinz von Bel Air“) vom Fernseh- zum Kinostar. Beide Streifen wurden von Jerry Bruckheimer („Fluch der Karibik“) produziert, Regie führte Michael Bay („Pearl Harbour“).

Von RND/dpa