Davod

Für ihren Einsatz um Kunst und Kultur zeichnet das Weltwirtschaftsforum ( WEF) die saudische Regisseurin Haifaa Al-Mansour, den britischen Naturfilmer Sir David Attenborough und die US-amerikanische Dirigentin Marin Alsop aus.

Mit dem Crystal Award, der am Montagabend in Davos übergeben werden sollte, würdigt die Organisation traditionell am Vorabend ihrer Jahrestagung herausragende Künstler. Die Geehrten inspirierten dazu, jenseits der Konventionen nach Lösungen für globale Herausforderungen zu suchen, hieß es zur Begründung.

Von dpa/RND