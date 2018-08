Berlin

Es wird laut, heiß, schnell und schwitzig. Die drei ewig Jungen von „The Prodigy“ kommen für vier Live-Shows nach Deutschland. Quer durch die Republik starten sie mit ihrer „No Tourists“-Tour am 27. November in Berlin, einen Tag später am 28. November spielen sie in München. Am 4. Dezember geben sie ein Konzert in Frankfurt und wieder einen Tag später stehen sie am 5. Dezember in Düsseldorf auf der Bühne. Das gibt der Veranstalter „Live Nation“ über Facebook bekannt.

Mit ihrer neuen Single "Need Some1" haben sich The Prodigy wieder einmal eindrucksvoll zurückgemeldet. Am 2. November... Gepostet von Live Nation Germany - Austria - Switzerland am Donnerstag, 23. August 2018

Neue Single „Need Some1“ hat „The Prodigy“ bereits rausgehauen

Bevor sie ihre Koffer packen, legen die Engländer aber erst einmal ein neues Album nach: die siebte Platte „No Tourists“. Die Single „Need Some1“ wurde bereits Ende Juli mit einem Musikvideo veröffentlicht. Der neue Song ist hektisch, rabiat und wild. Voll geladen mit schnellen Synthesizern und abwechselnden Beats, mit rutschenden Gitarren und kunstvoll gesetzten Pausen, um noch einmal schnell wieder Luft zu holen, bevor man wieder in den nächsten Beat abtaucht – ein Sound wie ein Stroboskop.

Keith Flint (48), Liam Howlett (47) und Keith Palmer (51) sind mit „The Prodigy“ vor allem für ihre Singles „Smack my Bitch up“ oder „Firestarter“ bekannt geworden. Der Vorverkauf für die Tickets startet am 31. August.

Von Geraldine Oetken