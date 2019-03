Dunmow

Wie britische Medien berichten ist der Prodigy-Sänger Keith Flint im Alter von 49 Jahren am Montagmorgen in seinem Haus in Dunmow, in der Grafschaft Essex, von der Polizei tot aufgefunden worden. Die Polizei sei gerufen worden, weil Sorge um den Gesundheitszustand des Sänger bestanden habe. Vor Ort habe nur noch der Tod des Briten festgestellt werden können. „Der Tod wird nicht als verdächtig behandelt“, zitiert unter anderem die BBC die Polizei. Die Todesursache ist derzeit noch nicht bekannt.

Seine ersten Schritte machte Flint, bekannt durch seine hochgegelten wasserstoffblonden Haare, bei der 1990 gegründeten Band The Prodigy als Tänzer. 1996 gelang ihm der Durchbruch mit der Single Firestarter und Breath. Noch heute sind die beide Singles die bekanntesten der Bands.

