Ursula Poznanski: Thalamus. Unheimliche Dinge passieren in den Köpfen der Patienten. Der 17-jährige Timo versucht herauszufinden, was in der abgelegenen Rehaklinik vor sich geht. Und das, obwohl er sich nach seinem schweren Unfall wenig bewegen und nicht sprechen kann. Ein spannender Thriller über die Gefahren der Hirnforschung, der gleichzeitig emphatisch und ermutigend ist.

Anne Freytag: Nicht weg und nicht da. Als Luise ihren Bruder durch Selbstmord verliert, verändert sich das Mädchen. Sie hält Abstand zu Menschen wie Jacob, der von ihr fasziniert ist. An ihrem 16. Geburtstag erhält Luise eine E-Mail von ihrem toten Bruder, weitere folgen. Und bei all dem Aufwühlenden, Traurigen ist Jacob an ihrer Seite. Ein sehr bewegendes Buch.

Amie Kaufman, Meghan Spooner: Undying – Das Vermächtnis. Die zwei jungen Autorinnen haben sich zwei Protagonisten erdacht, die unterschiedlicher nicht sein können: Jules, ein Oxford-Genie, und Amelie, eine Plünderin aus der Unterwelt Chicagos. Sie sind aufeinander angewiesen, als sie sich auf dem Planeten Gaia begegnen. Es geht um nichts weniger als die Menschheit zu retten. Die Fortsetzung folgt im kommenden Frühjahr.

