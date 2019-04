Nashville

Taylor Swift (29) hat am Donnerstag Hunderte Fans in der Country-Metropole Nashville überrascht. Die US-Sängerin posierte vor einem Wandgemälde mit großen Schmetterlingsflügeln, Herzen und Sternen, das Swift bei der Straßenkünstlerin Kelsey Montague in Auftrag gegeben hatte. Es enthalte Hinweise auf einen Song und neue Musik, verriet Swift zuvor in einem Video auf Instagram.

Mit einer tickenden Uhr auf ihrer Webseite hatte Swift Spekulationen um eine Neuveröffentlichung von Musik seit Wochen angeheizt. In ihren sozialen Medien deutete alles auf Mitternacht (Eastern Standard Time/MESZ um 0600) zum 26. April hin. Auf Instagram postete die Sängerin täglich neue Fotos in Pastelltönen oder Glitzerfarben, unter anderem von Katzen, Blumen und Herzen.

Mit „Reputation“ brachte Swift im November 2017 ihr sechstes und bisher letztes Studioalbum auf den Markt. Es wurde allein in den USA mehr als drei Millionen Mal verkauft.

Von RND/dpa