Seine Filmografie ist lang, unendlich lang für einen gerade einmal 44-jährigen Schauspieler. Es gab eine Zeit, da war Devid Striesow mit mehreren Filmdrehs gleichzeitig beschäftigt und hetzte an einem Tag von einem Set zum nächsten – am Abend stand er dann noch am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg oder am Düsseldorfer Schauspielhaus auf der Theaterbühne, um für seinen Lieblingsregisseur Jürgen Gosch den “Hamlet“ oder den “Prinz von Homburg“ zu geben.

Allein im Jahr 2006 drehte Devid Striesow zwölf Filme, Fernsehen wie Kino durcheinander, er macht da keine Unterscheidung. Das Besondere in diesem Fall: Gleich zwei Filme schafften es im Jahr darauf in den Berlinale-Wettbewerb.

In Stefan Ruzowitzkys später mit dem Auslands-Oscar ausgezeichneten Historiendrama “Die Fälscher“ gab er einen gefährlich jovialen SS-Sturmbannführer, der KZ-Häftlinge dazu zwang, Devisen in großem Stil zu fälschen, um damit ausländische Märkte zu fluten. In Christian Petzolds “Yella“ spielte er einen ausgebufften Finanzinvestor – Spezies: menschliche Heuschrecke – der sich auf finanziell in Not geratene Firmen spezialisiert hatte.

Striesow kann eben alles, er lässt sich auf keinen Typus festlegen. Doch sind viele seiner Rollen von einer irritierenden Freundlichkeit umweht. Ein Part ganz besonders: Als ausgebrannter Showmaster Hape Kerkeling pilgerte Striesow in “Ich bin dann mal weg“ (2015) auf dem Jakobsweg nach Santiago de Compostela im spanischen Galicien.

Womöglich hat Striesows Schaffensdrang auch damit zu tun, dass er erst relativ spät zur Schauspielerei kam – auch wenn er es inzwischen etwas ruhiger angehen lässt.

Auf der Ostseeinsel Rügen kam Striesow 1973 zur Welt. Die ungewöhnliche Schreibweise seines Vornamens mit “e“ statt “a“ hat er seinen atheistischen Eltern zu verdanken, die sicherstellen wollten, dass ihr Sohn dem biblischen David nicht zu nahe kommt. Der Sohn eines Elektrikers und einer Kinderkrankenschwester wuchs in Rostock auf. In Berlin wollte er sich zum Goldschmied ausbilden lassen – dann fiel die Mauer. Striesow entschloss sich, nun doch noch das Abitur zu meistern.

Zunächst studierte er Musik, danach bewarb er sich an der Ernst-Busch-Schauspielschule in Berlin. Seinen Abschluss machte er 1999 in einem illustren Jahrgang – zusammen mit Nina Hoss, Lars Eidinger, Mark Waschke, Maria Simon und Fritzi Haberlandt, die es mittlerweile allesamt zu Ruhm gebracht haben.

Sein Kinodebüt gab er im Jahr 2000 in Rainer Kaufmanns Krimi “Kalt ist der Abendhauch“ (nach dem Roman von Ingrid Noll). Fernsehzuschauern ist Striesow bestens bekannt als Assistent Jan Martensen in der kürzlich eingestellten ZDF-Krimiserie “ Bella Block“ mit Hannelore Hoger in der Titelrolle.

Im Sonntag-“ Tatort“ brachte er es bis zum Kriminalhauptkommissar: Sein Jens Stellbrink düste auf einer roten Vespa durch Saarbrücken (zusammen mit Elisabeth Brück als Kommissarin Lisa Marx), trug eine thailändische Wickelhose und meditierte am Arbeitsplatz – spielte sich aber nie so recht in die Herzen der Zuschauer. Inzwischen hat Striesow auf eigenen Wunsch seinen Abschied als Fernsehkommissar eingereicht.

Vom 28. Juni an ist er in der Komödie “Die Wunderübung“ zu sehen: Er spielt einen Ehemann, der sich mit seiner Frau ( Aglaia Szyszkowitz) zu einer Paarberatung durchgerungen hat – es kriselt schwer nach 17 Ehejahren. Ganz fies kann Striesow in dieser Rolle sein, und dann umweht ihn doch wieder diese irritierende Freundlichkeit.