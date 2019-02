London

Bei den Gallagher-Brüdern gibt es offensichtlich neuen Streit um alte Songs. Der ehemalige Oasis-Sänger Liam Gallagher (46) warf seinem Bruder Noel (52) am Montag bei Twitter vor, dieser wolle ihn verklagen, sollte er in einem neuen Dokumentarfilm Clips zeigen, auf denen er Lieder der gemeinsamen früheren Band singt.

Der Film mit dem Titel „As It Was“ („Wie es war“) ist nach Angaben seines Protagonisten von vergangener Woche bereits fertig und „mega gut gemacht“. Er soll Berichten zufolge die Höhen und Tiefen von Liam Gallaghers bisheriger Karriere dokumentieren. Wann die Doku herauskommen soll, ist bisher nicht bekannt.

Eine Oasis-Doku ohne Oasis-Songs?

„Ich bin gerade informiert worden, dass ich von dem nicht so mächtigen kleinen Kerl und seinen Blödmännern (...) verklagt werde, wenn ich in „As It Was“ irgendwelche Video-Clips benutze, in denen ich Oasis-, ja, Oasis-Songs, singe“, behauptete Liam Gallagher mit Bezug auf seinen Bruder auf dessen Plattenlabel auf Twitter. Ein Sprecher von Noel Gallagher wollte sich auf Anfragen der britischen „HuffPost“ und des „ New Musical Express“ nicht zu der Sache äußern.

Erst im vergangenen Juli hatte Liam Gallagher seinem älteren Bruder Noel eine Wiedervereinigung ihrer ehemaligen Band vorgeschlagen. Die für ihre Streitigkeiten bekannten Geschwister hatten Oasis 2009 aufgelöst.

Von dpa/RND