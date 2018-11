Delmenhorst

Sängerin Sarah Connor („Das Leben ist schön“) hat ein neues Album und eine dazugehörige Tour angekündigt. Der Auftakt der 14 Konzerte umfassende Tournee ist für den 25. Oktober kommenden Jahres in Erfurt geplant, wie die Popsängerin am Freitag auf ihrer Facebook-Seite bekannt gab. „Seit ziemlich genau einem Jahr arbeite ich wieder viel im Studio und schreibe neue Songs“, wird die 38-Jährige in einer offiziellen Mitteilung zitiert. Neben Erfurt sind unter anderem auch Konzerte in Köln, Stuttgart und Wien geplant.

Guten Morgen meine Liebsten! Heute kann ich es euch endlich erzählen... Wie ihr wisst, arbeite ich seit einiger Zeit... Gepostet von Sarah Connor am Freitag, 9. November 2018

Bei dem neuen, noch titellosen Album soll es sich um das zweite mit Texten auf Deutsch handeln. Das 2015 veröffentlichte Album „Muttersprache“ hat sich laut Mitteilung inzwischen 1,2 Millionen Mal verkauft. Mehrere Jahre lang war die in Delmenhorst aufgewachsene Connor mit den Titeln daraus - darunter etwa die Single „Wie schön du bist“ - auf Tournee und spielte vor 600 000 Zuschauern.

Von dpa / RND