Hamburg

US-Sängerin Mariah Carey (48) geht mit ihrem neuen Album „Caution“ auf Welttournee und legt dabei auch in Deutschland einen Zwischenstopp ein. Die Pop-Sängerin wird am 2. Juni in der Barclaycard-Arena auftreten, wie der Konzertveranstalter am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Es sei das einzige Deutschlandkonzert der Tour.

Fünf Oktaven umfassende Stimme

Weitere Konzerte gibt sie in Paris, Barcelona, Bordeaux und Amsterdam. „Caution“ ist ihr 15. Studioalbum. Die Popsängerin gilt mit mehr als 200 Millionen verkauften Tonträgern als eine der erfolgreichsten Solokünstlerinnen der Welt. Sie ist berühmt für ihre fünf Oktaven umfassende Stimme. Zu ihren Nummer-1-Hits gehören „Fantasy“, „Always Be My Baby“, „One Sweet Day“ und „We Belong Together“.

Von RND / dpa