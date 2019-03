Rocko Schamoni (52) wuchs in Lütjenburg in der Holsteinischen Schweiz auf, wo er auf Drängen seiner Eltern zunächst eine Töpferlehre machte, bevor er Punk und Musiker wurde. Er lebt heute vorwiegend in Hamburg. Sein autobiografischer Bestseller „Dorfpunks“ (2004) feierte auch als Musical in Hamburg große Erfolge.

2008 war Schamoni in „Fleisch ist mein Gemüse“, dem Kinofilm basierend auf der gleichnamigen Romanvorlage von seinem Kumpel Heinz Strunk, als Schützenkönig zu sehen. Neben seiner Schreib- und Musikerkarriere gibt Schamoni Gastspiele in Film, Funk und Fernsehen und betrieb jahrelang den „ Golden Pudel Club“ am Hamburger Fischmarkt. Sein neuer Roman „Große Freiheit“ ist gerade im Hanser-Verlag erschienen