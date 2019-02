Wien

Für den ersten Eindruck gibt es keinen zweiten Anlauf. Was man von den Österreichern Bilderbuch als erstes hörte, waren nicht ihre obskuren Struwwelpeter-Vertonungen oder ihr erstes Indierock-Album „Nelken & Schillinge“. Sondern der umwerfende Song „Boot für uns“, mit dem der Nachfolger „Die Pest im Piemont“ (2011) begann. „Unsere Jugend wird dahin sein, wie der Rauch aus dem Schornstein“, ließ Maurice Ernst seine Stimme über Peter Horazdovskys Bass schlittern.

Das war so eine Zeile vom Schlage „Hope I die before I get old“ von The Who oder „We can be heroes just for one day“ von Bowie oder „Was hat dich bloß so ruiniert?“ von den Sternen. Die Gitarren krachten dazu. Punkstarrender Rock’n’Roll mit fettem Groove. Groß!

Bilderbuch scheinen die gesamte Popgeschichte einzusaugen

Vier Jahre später erst kam die dritte Platte – „Schick Schock“ hieß die. Und da waren Bilderbuch schon schick funky wie Prince (und stellten in „Rosen zum Plafond“ eine Blockflöte neben Ernsts orgasmisches Kieksen), und erinnerten in „ Barry Manilow“ an dessen Showgirl Lola aus dem Song „ Copacabana“. „Quit living on dreams“ zitierten sie Falco in „Om“. Die Unschuld der Jugend war vielleicht dahin, die Kraft aber, die Welt in gute Songs zu fassen, nicht. Bilderbuch schienen die gesamten Popgeschichte einzusaugen, gemäß ihrer Zeile aus der Single „Plansch“: „Kind du musst was lernen, sonst verdienst du nichts.“

„Vernissage My Heart“ ist die zweite Hälfte eines Doppelalbums

Und seither sind sie fleißig. „Vernissage My Heart“, das sechste Werk, das heute erscheint, ist praktisch die zweite Hälfte eines Doppelalbums – erst im Dezember war das relativ gedankenschwere „Mea Culpa“ herausgekommen. Herzensbrüche, Zweifel, Finsternisse, aber alles Lichtjahre weg vom heulsusigen Backfisch-Pop der Giesingers, Forsters und Revolverhelden. Die Musik: sperrig-schön, niemals anbiedernd, aber immer bereit, den Fan auf Dauer in Umarmung zu halten.

Eine Herzausstellung jetzt, Bilderbuch lassen den Hörer auf „Vernissage my Heart“ in sich blättern und siehe da: alles wird besser. „Alle meine Freunde spielen Frisbee heut nacht“, beschwört Ernst sommerliche Unbeschwertheit im entspannten „Frisbeee“ (sic!) mit seinen Red-Hot-Chili-Peppers-Harmonien herauf. Und „LED Go“ setzt im exaltierten „austrenglishen“ Vokabelcocktail auf die Macht der Liebe: „Liebe is the place to be / Ich bin bereit für diese galaxy“. Die Gegenplatte zu „Mea Culpa“. Frei zu sein von Zwängen, das scheint auf Seite 2019 im Bilderbuch zu stehen. Ganz besonders von den Kräften des Nationalismus.

Auf der Bilderbuch-Website kann sich jeder einen Europapass basteln

Dafür steht „ Europa 22“, eine perkussive, treibende Zehnminutenballade, deren kratzige Gitarre an Lenny Kravitz erinnert, dessen langes instrumentales Outtro mit seinen wie Weltraumwale singenden Synthesizern auf dem „Interstellar Overdrive“ von Pink Floyd langschwebt. Eine Vision („Ein Leben ohne Grenzen“) steht hier neben einer Warnung vor denen, die Europa verneinen („Eine Freedom zu verschenken“). Und auf der Website von Bilderbuch kann jeder sich dazu einen Europapass basteln. Kein gültiges Dokument, aber eine hübsche kleine Idee, sich vor einer der größten Ideen unserer Zeit zu verneigen.

Der Schornstein raucht noch, die Platte ist, das mag platt klingen, eine wie aus dem Bilderbuch. Demnächst wollen die Vier ihre Computer einmotten und mehr auf Handgemachtes setzen. „Wir wollen brennen wie die Superstars“, singt Ernst in „Kids im Park“ und Michael Krammers Gitarre verbeugt sich derweil vor Bowies „Heroes“. Der erste Eindruck damals hat nicht getäuscht.

Neues Album: Bilderbuch: „Vernissage My Heart“ (Maschin Reciords/Universal)

Von Matthias Halbig / RND