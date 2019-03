Moskau

Erneut Zwischenfall in der weltbekannten Moskauer Tretjakow-Galerie: Ein Mann hat sich mitten in einer Ausstellung ausgezogen und sich im Tanga in aller Seelenruhe die Bilder angeschaut. Er sei durch mehrere Räume spaziert und habe die Galerie danach verlassen, meldeten mehrere russische Medien am Donnerstag. In einem Video ist zu sehen, wie der Mann ganz gelassen an Besuchern vorbeigeht und interessiert zu den Gemälden schaut.

Der Mann zog sich beim Garten Eden aus

Die Polizei suche nun nach ihm, schrieb die Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf Behörden. Den Angaben nach entkleidete sich der Mann am Mittwoch in der Nähe des Bildes „Christus im Garten von Gethsemane“ des russischen Malers Michail Wrubel. Das Museum selbst sprach von einer „nicht genehmigten Performance gewisser „zeitgenössischer Künstler““.

Im Januar war in der Galerie das Bild des berühmten russischen Landschaftsmalers Archip Kuindschi aus dem 19. Jahrhundert vor den Augen von Besuchern gestohlen worden. Es ist wieder da. Gegen den Täter wird ermittelt. Voriges Jahr hatte ein Betrunkener in der Galerie Repins blutrünstiges Gemälde mit Iwan dem Schrecklichen zerstört. Das Bild ist noch immer bei Restauratoren in der Werkstatt.

Von dpa/RND