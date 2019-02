„Lachen, weinen, tanzen“ – dazu lud der Schauspieler und Sänger Matthias Schweighöfer am Wochenende in Kiels Sparkassen-Arena ein. Der Funke mochte nicht überspringen. Mit 1200 Fans blieb die Halle unangenehm licht. Es drängt sich die Frage auf: Was soll das mit den singenden Schauspielern?