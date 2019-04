Hannover

Annie Ernaux: Der Platz. Der Vater der Autorin ist gestorben. Nüchtern erzählt die Französin von diesem Mann, der sich vom Tagelöhner zum Kneipenbesitzer hochgearbeitet hat. Und sie reflektiert, was es bedeutet, wenn man sein Milieu, seinen sozialen Platz verlässt. Sonja Finck hat diesen Meilenstein des autobiografischen Erzählens neu übersetzt.

Annie Ernaux: Der Platz Quelle: Verlag

Björn Kern: Im Freien. Fernweh? Nein, Kern packt das Nahweh. In der Nähe – davon ist der Autor überzeugt – kann es spannender sein als in Patagonien oder den Rocky Mountains. Außerdem ist die CO2-Bilanz für diejenigen, die den heimischen Wald erkunden, um einiges besser als die der Globetrotter. Ein kluges Buch, das ohne Besserwisserei auskommt.

Björn Kern: Im Freien Quelle: Verlag

J. Courtney Sullivan: Aller Anfang. Celia, Bree, April und Sally treffen in einem College in Neuengland aufeinander. Auf den ersten Blick haben sie wenig gemeinsam, auf den zweiten kaum mehr. Temperament- und liebevoll erzählt Sullivan („Sommer in Maine“) von der Freundschaft der vier und wie die jungen Frauen darum ringen, das für sie richtige Leben zu finden. Ein toller Unterhaltungsroman mit Tiefgang.

J. Courtney Sullivan: Aller Anfang Quelle: Verlag

Von Martina Sulner