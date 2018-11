Hannover

Was für ein seltsamer Film: Anfangs erinnert „Assassination Nation“ an Teenie-Party-Streifen wie „Spring Breakers“ (nur mit ganz viel Internet), dann verwandelt er sich in ein oberflächliches Hacker-Epos, danach schaltet der Regisseur in den „The Purge – Die Säuberung“-Modus samt maskierten Killerbrigaden und viel Kunstblut um.

Vier „Engel für Charlie“ – verirrt in „Kill Bill“

Und gegen Schluss treten die vier Teenie-Heldinnen dann auf wie die vier Engel für Charlie, die sich in „Kill Bill“ verirrt haben. Dass der Zuschauer auch noch mit einer – nun ja – linksliberalen Botschaft nach Hause geschickt wird, macht nach all den schnellen Schnittfolgen, der wummernden Musik und dem popkulturellen Zitatenfeuerwerk ratlos.

Im Mittelpunkt von Sam Levinsons Film stehen Lily (Odessa Young) und ihre Freundinnen, die in der Kleinstadt Salem die Highschool besuchen. Die meiste Zeit verbringen sie im Internet bei Instagram und Co. Das hat Folgen, als ein Hacker peinlichste Dinge aus dem Netz veröffentlicht. Erst trifft es den homophoben Bürgermeister, dann ihren Schulleiter und schließlich auch Schüler. Die Veröffentlichungen führen aus Gründen, die der Film nicht verrät, die ganze Stadt ins Chaos. Die Gewalt richtet sich auch gegen Lily und Freundinnen – was man achselzuckend zur Kenntnis nimmt.

Von Ernst Corinth / RND