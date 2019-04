Hamburg

Da hat sich der Poptitan wohl etwas übernommen: Erst vor zwei Wochen kündigte Dieter Bohlen ein neues Album an. Schon am 5. Juli sollte „DB1“ erscheinen. Jetzt rudert der Musikproduzent zurück.

In einem Video zu seiner Instagram-Serie „ Dieters Tagesschau“ verriet Bohlen: „Es gibt leider kein!!!!!! Album! Zeitlich krieg ich es nicht hin. Sorry! Family First“.

„Ich will es kurz machen: Es kommt doch kein Album raus“, teilte Bohlen seinen Fans via Instagram mit. Der Musiker sitzt in einem Strandkorb, im Hintergrund zwitschern die Vögel. „Leute, ich schaffe es nicht. Entweder Album oder Tour. Bei der Tour bin ich jetzt schon so weit. Ich schaffe es einfach zeitlich nicht, dieses Album vernünftig zu machen“, erklärt Bohlen. Im Herbst will er mit seinen größten Hits auf Deutschland-Tour gehen.

Dieter Bohlen plante Songs mit Pietro Lombardi und Capital Bra

„DB1“ sollte das erste Album nach 16 Jahren Pause sein. Entsprechend groß war die Freude bei seinen Fans. Bohlen hatte angekündigt, neue Songs komponieren und auch selbst zum Mikrofon greifen zu wollen. „Ich werde zum Beispiel ‚You‘re my Heart, You‘re my Soul‘ selber mal singen, das gibt es ja auch noch nicht auf Platte“, sagte Bohlen in einem „ RTL“-Interview. Geplant waren auch Titel mit anderen Musikern: Unter anderem sollte es einen Song mit Pietro Lombardi und einen mit Capital Bra geben.

Dieter Bohlen verzichtet auf neues Album für die Familie

Dass Bohlen nach dem Finale von „ Deutschland sucht den Superstar“ doch keine Pause einlegen und lieber ein Album produzieren wollte, dürfte seiner Freundin Carina nicht besonders gefallen haben. „Wegen der Konzerte läuft die schon Amok!“, verriet Bohlen „ RTL“. Nun kommt also doch die Entscheidung für seine Familie und gegen die Arbeit. Bei Instagram bittet der 65-Jährige um Nachsicht: „Es gibt noch eine Familie. Ich habe meine Kinder. Ein bisschen Verständnis“.

Von RND/mat