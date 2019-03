Berlin

Er hatte lange Jahre hauptsächlich an der Musik anderer zu mäkeln. Jetzt steigt er selbst wieder auf eine deutsche Bühne: Am 31. August 2019 gibt Dieter Bohlen nach 16 Jahren Pause ein Open-Air-Konzert - auf der Zitadelle Spandau in Berlin. Der 65-jährige Musiker, Sänger und „ Deutschland sucht den Superstar“-Juror will Songs seiner Projekte Modern Talking und Blue System sowie einige seiner „ DSDS“-Stücke spielen.

Von einem Mitwirken von Thomas Anders ist nicht die Rede

Seine Instagram-Follower hätten ihn auf die Idee gebracht, sagt Bohlen auf der Website des Branchenmagazins „Musikwoche“ zitiert. „Sie fragen mich täglich: Dieter, du trittst in fernen Ländern, in Moskau, Litauen und Lettland auf... Warum nicht auch in Deutschland? Da haben sie ja Recht. Deswegen möchte ich mit einem großen Konzert in Berlin meinen Fans die Möglichkeit geben, mit mir einen tollen Abend zu verbringen. Es freut mich schon jetzt, endlich mal richtig Gas zu geben.“ Sein ehemaliger Modern-Talking-Partners Thomas Anders wird nicht dabei sein.

Die Zitadelle fast bis zu 10 000 Zuschauer

Die Zitadelle fast bis zu 10 000 Zuschauer. Karten gibt es schon am 13. März bei „Bildplus“, dem Onlinebezahlangebot der „Bild“-Zeitung. Einen Tag später gehen Karten über die DEAG-Tochter myticket in den Vorverkauft, bevor am dem 16. März auch die übrigen Vorverkaufsstellen Kontingente verkaufen können.

