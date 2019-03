Hannover

Der Countdown läuft. Fünf von acht Buchstaben des Lösungsworts kennen Fans der Punkband „Die Ärzte“ nun, die auf der Webseite vorbeischauen. Nach A, B, S und T ist seit kurzem ein R hinzugekommen.

Mit ihrem Rätsel halten die Ärzte ihre Fans seit Wochen in Atem. Nachdem es am Anfang große Sorge gab, am Ende könne der „ABSCHIED“ der Band stehen, wird die Auswahl an Worten langsam eng. Aktuelle Favoriten: abstrakt und Abstrich.

Noch immer ist unklar, was Bela B., Farin Urlaub und Rod mit ihrer Aktion bezwecken. Der Verdacht liegt nahe, dass es um ein neues Album gehen könnte. Die nächsten Wochen werden Aufschluss geben.

Die Europatour „Miles & More“ als Abschied der Ärzte?

16.05.2019: Warschau, Proxima

17.05.2019: Prag, Lucerna Music Hall

20.05.2019: Zagreb, Močvara Club

21.05.2019: Ljubljana, Kino Siska

23.05.2019: Mailand, Alcatraz

24.05.2019: Strasbourg, La Laiterie

25.05.2019: Luxembourg, Den Atelier

28.05.2019: Amsterdam, Paradiso

30.05.2019: London, Electric Ballroom

31.05.2019: Brüssel, Ancienne Belgique

Von pach/RND