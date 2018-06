Hamburg

Aus zehn leeren Milch- und Saftkartons kann man eine Lichterkette für die Gartenparty basteln. Dafür wird die Oberseite des Kartons weggeschnitten und der restliche Korpus mit Geschenkpapier überzogen, erläutern die Kreativexperten der Zeitschrift "Living at home" (online).

Dann ein 11 mal 5,5 Zentimeter großes Fenster mittig in jede Seite mit dem Cutter schneiden. Am besten beim Schneiden den Karton mit einer Hand abstützen, damit er durch den Druck nicht abknickt.

Unter die herausgeschnittenen Fenster kommt ein 12 mal 6,5 Zentimeter großes Stück Seidenpapier - wer mag in Farbe. Nun noch drei Bänder in gewünschter Länge zuschneiden, die dekorativ in die Mitte des Kartonbodens getackert werden.

Zur

Beleuchtung der zehn Kartons wird eine Lichterkette verwendet. Dafür in jeden Karton an zwei Seiten des offenen oberen Rands je zwei Löcher nebeneinander stechen und einen Draht hindurchziehen. An diesem lässt sich das Kabel festbinden, so dass die Birnen der Lichterkette mittig in dem Karton sitzen. So lässt sich die Kette zwischen Bäume und Sträucher hängen.

dpa