Hamburg

Kommt ein weiteres Baby in die Familie, gehen viele Eltern automatisch davon aus, dass Verständnis und vielleicht sogar Unterstützung von den Geschwistern kommt. Oft passiert aber erst einmal das Gegenteil.

Erleben die Erstgeborenen, wie viel Liebe und Aufmerksamkeit ein Neugeborenes bekommt, sehnen sie sich zurück in diese Zeit, heißt es in der Zeitschrift "Eltern" (Ausgabe 11/2018). Sie sprechen dann in Babysprache, wollen einen Schnuller, eine Windel und auch am Fläschchen nuckeln.

Das mag für Mutter und Vater zwar anstrengend sein: Trotzdem lohnt es sich, auf dieses Spiel einzugehen. Ständige Hinweise wie "Aber du brauchst das doch alles nicht mehr, du bist schon groß" führen zu nichts. Die Großen merken in der Regel ziemlich schnell, wie langweilig es ist, dauernd auf Baby zu machen.

dpa