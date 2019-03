München

Mal heißt er Brand, mal Geist - aber meist wird ein Gläschen davon bevorzugt nach dem Essen als Obstler oder Obstschnäpschen geordert. Dabei sind Brand und Geist keineswegs Synonyme. Der Unterschied liegt im Herstellungsverfahren, erklärt die Verbraucherzentrale Bayern.

Bei einem Obstbrand wird eine Maische aus vergorenen Früchten hergestellt und anschließend destilliert. Der gesamte Alkohol im fertigen Brand entsteht aus dem Zucker, der im Obst vorhandenen ist. Das sei gerade bei kleinen Früchten sehr aufwendig, weshalb ein Brand meist teurer als ein Geist ist.

Bei einem Geist - wie dem bekannten Himbeergeist - stammt der Alkohol nicht aus dem Vergären von Früchten, sondern aus dem verwendeten Neutralalkohol. Für einen Geist nimmt man Früchte, die wegen ihres zu geringen Zuckergehalts nicht zum Vergären geeignet sind, aber viel Aroma besitzen. Sie werden in hochprozentigem Neutralalkohol eingelegt, so dass die Aromastoffe in den Alkohol übergehen. Anschließend wird dieser Frucht-Alkohol-Ansatz destilliert.

dpa