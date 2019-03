Frankfurt/Main

Ostern und Eier - das gehört zusammen. Aber auch der Frühstückstisch am Wochenende kommt meist nicht ohne sie aus. Die blassbeigen und grauweißen Schalen sind keine Hingucker - das werden sie aber in besonderen Eierbechern.

Ein Blickfang ist der Eier-Sessel - eine zur Seite geöffnete Form aus Steingut. Das Produkt namens

Le Nid stammt von der Firma Alessi. Entworfen hat die Form Christian Ghion mit Beratung des Sternekochs Pierre Gagnaire. So entstand ein sogenannter Ramekin, eine Auflaufform für den Ofen oder in diesem Fall auch für das Wasserbad, in die nur ein Gericht für eine Person passt. Beim Servieren kommt die Form auf einen Ständer aus Edelstahl. Laut Alessi soll sie dadurch Abstand zum Teller bekommen - sowohl aus praktischen Gründen, als auch um die Speise gebührend hervorzuheben.

Geteiltes Ei und Matroschka-Prinzip

Die Optik eines geteilten Ei nutzt Koziol für einen Salz- und Pfefferstreuer namens

EIEI. Das zweifarbige Oval wurde von Cairn Young entworfen, der laut Koziol geradezu eine Obsession entwickelt hat, Dinge in ästhetischer und intelligenter Weise ineinander zu schachteln und zusammenzufügen. Und das immer auch mit Humor.

Bei Sieger by Fürstenberg verschwindet das Ei im Porzellan-Ei - das Produkt trägt den Namen

Matroschischka. Eine Matroschka ist eine russische Schachtelpuppe, in der sich bei jedem Öffnen eine weitere, kleinere Version zeigt.

Wie ein Entenfuß

Ungewöhnlich ist auch der Eierbecher von Serax. Ob hier wohl die ewige Frage "Wer als Erstes da war - Vogel oder Ei?" thematisiert wird? Das Ei sitzt in einem Becher, der wie ein Entenfuß aussieht. Das Produkt nennt sich passenderweise

Peking Duck. Es stammt aus der Porzellanserie Perfect Imperfection von Roos Van de Velde. Ebenfalls lustig anzuschauen sind die Eierbecher namens

Sumo Eggs von Peleg Design. Wie der Name schon verrät, tragen hier die Eier den Unterbau von Sumoringern, inklusive der knappen Höschen.

Praktisch ist auch eine Idee von Clap Design: Der eckige Eierbecher besteht aus Holz, und unter der dünnen Furnierplatte sitzt unsichtbar ein Magnet, der zum Beispiel einen Löffel hält.

Nicht nur für Eier

Eierbecher sind natürlich längst nicht nur für Eier da. So schlägt Serax etwa vor, in den Porzellanformen der Manufaktur auch mal Dips, Soßen, Oliven oder Kaviar zu servieren. Und der Becher von

Villeroy & Boch aus der Serie New Wave eignen sich auch für Teelichter - die Kuhle fürs Ei oder eben für das Teelicht sitzt in einer Art Welle.

Viele Firmen bieten zudem schlaue Lösungen an, um Eier einfacher zuzubereiten. So gibt es etwa Pochierhilfen - meist kleine Körbe, in denen man rohe Eier ins kochend heiße Wasser gibt. Oder Halterungen zum Braten von Spiegeleiern, in die neben dem Ei auch Wasser kommt, was Fett sparen soll. Oder etwa Eierschneider, bei denen man gekochte Eier durch ein feines Gitter drückt. Bei Ototo Design wird das Ei etwa beim Produkt namens

Humphrey im Maul eines Wals zerteilt.

Auch

Peleg Design bedient sich der Optik eines Wassertiers: der

Yolkfish, ein Eiertrenner, nimmt durch sein Maul das Eigelb aus dem Eiweiß auf. Erst nach leichtem Druck gibt er es in einer anderen Schüssel wieder frei.

dpa