Auto & Verkehr Verkehr - Mitsubishi L200 geht Mitte 2019 in die nächste Runde Im Sommer 2019 bringt Mitsubishi die nächste Generation des Pick-ups L200 auf den Markt. Der Japaner ist noch etwas rustikaler geformt als bisher, bietet aber auch zahlreiche Assistenzsysteme.

Vorbote: Nachdem Mitsubishi den neuen Triton in diesen Wochen bereits in vielen Ländern auf den Markt bringt, kommt er in Deutschland erst Mitte 2019 als L200 in den Handel. Quelle: Mitsubishi