Golßen

Die Bahnstrecke Berlin-Dresden ist seit Montagabend gesperrt. Wie ein Sprecher der Deutschen Bahn mitteilte, kam es in Golßen ( Brandenburg) zu einem Unfall. Dort fuhr ein Eurocity in Teile eines Daches, das durch das Sturmtief „Bennet“ beschädigt wurde. Die Passagiere wurden dabei nicht verletzt. Die Aufräumarbeiten sollen nach Angaben der Deutschen Bahn bereits beendet sein. Doch die Strecke sei von den Behörden noch nicht freigegeben, so der Bahnsprecher. Im Regionalverkehr kommen Ersatzbusse zwischen Baruth und Lukau-Uckro zum Einsatz. Die Strecke soll voraussichtlich im Laufe des Vormittages wieder befahrbar sein.

Weitere Informationen folgen.

Von RND/mot