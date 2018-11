Dresden

Unsere Stimme ist ein Hochleistungsinstrument. Immer am Start wenn wir reden oder singen, ist sie in der Regel ein sicherer Indiktor dafür, wie wir uns fühlen. Kräftig, klar und geschmeidig, wenn wir gut drauf sind, gedämpft, fast brüchig, wenn wir traurig sind.

Für die meisten ist die Verfügungsgewalt über den Stimmapparat so selbstverständlich wie Gehen und Atmen. Für Sänger ist diese Verfügungsgewalt ein unschätzbares Gut – weil überlebenswichtig. Tut die Stimme nicht, was sie soll, ist im Zweifel die Existenzgrundlage vernichtet. Eine Horrorvorstellung.

Der Alltag für vor allem fest angestellte Sänger ist nicht besonders geeignet, um Stimmen bei Bedarf zu schonen. Dann reichen zuweilen ein paar Viren vom Nachbarn, der Hals entzündet sich, die Stimmbänder sind gereizt, bilden Knoten, die anspruchsvollen Töne bleiben aus. In solchen Fällen fragen Profis andere Profis und wenden sich an „Geheimtipps“. So einer ist Professor Dr. Dirk Mürbe.

Der Spezialist für mikrochirurgische Eingriffe an den Stimmbändern kennt als klassisch ausgebildeter Sänger die Nöte seiner Patienten ganz genau. „Professionelle Sängerinnen und Sänger sind starkem Leistungsdruck ausgesetzt – das fordert immer auch eine starke Psyche. Und wenn in der Grippezeit alle Welt hustet und schnieft, machen Atemwegsinfekte leider keinen Bogen um sie, nur weil sie da viel Schaden anrichten können. Dann kann man sich noch so sehr um eine Balance zwischen Hochleistung und Regeneration bemühen – wer über eine starke Erkältung drübersingt, läuft Gefahr, seine Stimme zu überlasten.“

Wenn die Stimme sich verknotet Stimme entsteht durch Schwingungen der Stimmbänder im Inneren des Kehlkopfs. Starke Überbeanspruchung kann sie reizen. Dann schwillt die Schleimhaut der Stimmbänder an. Das beeinträchtigt die Schwingungen spätestens dann, wenn sich sogenannte Schrei- oder Sängerknötchen bilden. Entwickelt sich aber unter der Schleimhaut ein Ödem, kann oft nur eine Operation helfen.

Für den Umgang damit gibt es ganz unterschiedliche Beispiele in der Musikwelt. Meistens verschweigen bekanntere Sänger so ein Problem, weil der Imageschaden beträchtlich sein kann. Startenor Rolando Villazon aber ging damals ganz offen mit einer angeborenen Zyste um. Als sie seine Stimme sabotierte, pausierte er ein Jahr – sehr öffentlich und sehr offen. Als er wieder auf die Bühne kam, hörten alle ganz, ganz genau hin. Viele meinen: Er singt mit Leidenschaft, aber nicht mehr so gut wie zuvor.

Trotzdem alles richtig gemacht? Das muss jeder Sänger für sich entscheiden, meint Dirk Mürbe salomonisch. Für ihn sind solche medizinischen Probleme beruflicher Alltag, er weiß, dass es jeden treffen kann. Doch der Star-Betrieb habe eben eigene Regeln.

„Als die Mezzosopranistin damals in einem Februar zu mir in die Uniklinik kam, war schon klar, dass Ruhe eine Operation nur weiter hinauszögern würde. Sie wollte außerdem eine schnelle Lösung“, erinnert sich der Phonochirurg an die Zeit vor einigen Jahren, als er noch Professor für Phoniatrie und Pädaudiologie an der Uniklinik Dresden war und die junge Frau seine Hilfe suchte.

Sie hatte einen fiesen Infekt schlicht unterschätzt, anspruchsvolle Partien nicht gecancelt. Dann die Quittung: „Beim Einsingen habe ich es schon bemerkt – ich kriegte kein Piano im Passagio hin. Es lief nicht mehr wirklich. Leider hab ich meinen Part an der Semperoper nicht abgesagt“. Am Tag darauf war klar: Sie braucht Hilfe.

Mit sehr gemischten Gefühlen rief sie den „Geheimtipp“ an. Hoffte, dass es schon nicht so schlimm sein würde, dass die schwächelnde Stimme nur eine Episode ist. „Ich bin ein sehr positiver Mensch“, sagt sie, das habe Anfälle von Verzweiflung kleingehalten. Die Sängerin landete bei Dirk Mürbe und drängte darauf, noch am selben Tag operiert zu werden.

Sie wollte den Eingriff ohne Vollnarkose, erzählt der Mediziner mit einer gewissen Bewunderung, weil das nun wirklich selten vorkommt. „Stellen sie sich vor, während der gesamten Prozedur sitzen sie Aug’ in Aug’ mit ihrem Patienten, während sie versuchen, mit den Instrumenten tief im Hals möglichst zielsicher Gewebe abzutragen. Das ist schon besonders“. Natürlich habe es auch klare medizinische Vorteile, wenn ein Sänger bei so einem Eingriff bei Bewusstsein bleibt. Denn nach einer Vollnarkose verspüren die meisten Menschen den unstillbaren Drang, sich zu räuspern – gaaaanz schlecht für eine frisch operierte Stimme, so der Stimmarzt.

„Wir gingen also ans Werk. Ich hatte dabei die Geräte in der Hand, die meinen Mund aufhalten“, erinnert sich lachend die Sängerin. Sie sei sogar zwischendurch mal ohnmächtig geworden, musste kurz auf dem Boden ausgestreckt pausieren, wollte dann aber unbedingt weitermachen. „Ich musste da einfach durch“, sagt sie.

„Das Problem war: Ich bin nicht richtig rangekommen an die Stelle“, schildert Dirk Mürbe den ersten Versuch. „Und die Gefahr bei so einem Eingriff ist riesig, dass man irreparable Schäden anrichtet.“ Das Aug-in-Aug-Projekt wurde abgebrochen.

„Aber der Tag war ja noch nicht zu Ende“, erzählt die Sängerin. „Ich habe den Professor regelrecht genötigt, nach einem Anästhesisten Ausschau zu halten. Hat geklappt.“ Zwei Stunden später lag sie unter Vollnarkose unterm Messer, und Dirk Mürbe startete Versuch Nummer zwei, die Verdickung der Stimmlippen abzutragen. Diesmal mit Erfolg. Auch die Narkose lief perfekt, und mit dem für die Profisingstimme sensibilisierten Anästhesisten sei „die Aufwachphase so weich wie möglich gefahren worden“, erläutert er das Vorgehen bei solchen Operationen.

Fünf Tage lang musste seine Patientin ganz und gar schweigen. „Ich hab es auch genossen“, erzählt sie, „und hab überlegt, das auf 14 Tage auszudehnen. Das war eine ganz neue, zuweilen abenteuerliche Erfahrung – alles nur mit Zetteln und Zeigen organisieren, sich ganz viel von der Seele zu schreiben... Zum Glück habe ich einen schnell heilenden Körper. Und in diesem Jahr begann für mich ohnehin ein neuer Teil meines Lebens: Ich war schwanger. Es gab etwas über das Singen hinaus, das in meinem Leben wichtig war.“

Eine Logopädin half der Mezzosopranistin, sich langsam wieder an ihre Stimme heranzutasten, sie Stück für Stück wieder an die bühnentaugliche Belastung zu gewöhnen, sie wieder geschmeidig und hell klingen zu lassen.

„Schon nach vier Wochen“, erzählt Dirk Mürbe begeistert, „feierte sie Wiederauferstehung. Als Rosina im Barbier von Sevilla. Es war großartig".

Zur Person Prof. Dr. Dirk Mürbe studierte Medizin in Rostock, Dublin und Dresden und hat ein Gesangsstudium an der Dresdner Musik­hochschule abgeschlossen. Er ist Facharzt für Phoniatrie und Pädaudiologie sowie HNO-Facharzt. Im März 2018 wurde Dirk Mürbe als Professor und Klinikdirektor an die Berliner Charité berufen und leitet dort die Klinik für Phoniatrie und Audiologie (Stimm-, Sprach- und Hörstörungen). Davor war er viele Jahre Professor für Phoniatrie und Pädaudiologie an der TU Dresden. Am Salzburger Mozarteum unterrichtet Mürbe das Fach Stimmkunde. Als Spezialist für Musikermedizin und Phonochirurgie (Stimmband-OPs) behandelt er viele Sänger. Dem Dresdner Studio für Stimmforschung bleibt er weiter eng verbunden.

Von Barbara Stock