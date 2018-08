Dresden

„Ein schönes Votum und ein klares Signal an den Ski-Weltverband“, erklärte René Kindermann am späten Donnerstagabend. Mit 36 gegen 24 Stimmen bei sieben Enthaltungen hat der Stadtrat beschlossen, die Austragung des Ski-Weltcups auf den Elbwiesen in den nächsten vier Jahren mit 387 000 Euro städtischen Mitteln zu unterstützen. Kindermann veranstaltet mit seinem Kollegen Torsten Püschel das Sportereignis. „Jetzt geht die Arbeit richtig los“, kommentierte Püschel das Ergebnis der Abstimmung.

Viele Dinge seien bereits vorbereitet worden, so Kindermann. „Aber wir mussten auf den Beschluss warten. In den nächsten Tagen werden wir sehr viele Verträge abschließen.“

Skiclub Niedersedlitz erinnert an Traditionen

Olaf Reichelt, Vorsitzender des Skiclubs Niedersedlitz, hatte als Gastredner für die Fraktion FDP/Freie Bürger an die Skilanglauf-Traditionen Dresdens erinnert, Stadträtin Anke Wagner (CDU) die positive Wirkung des Weltcups für das Stadtmarketing angesprochen. Jens Genschmar (FDP) plädierte ebenso für die Förderung des Sportereignisses wie Harald Gilke (AfD).

Linke-Fraktionsvorsitzender André Schollbach bekräftigte seine Kritik an der Vergabe der Mittel. Das Geld sollte besser in die Bekämpfung des Rechtsextremismus angelegt werden. Solange Pegida und AfD in Dresden pöbeln würden, könnten auch Fernsehbilder für kein besseres Image sorgen, so Schollbach. Mit dem Argument Stadtmarketing könnte mit Steuermitteln auch Sand aus der Wüste angekarrt und ein Kamelrennen veranstaltet werden. Auch die Grünen stimmten gegen die Förderung, während die SPD dafür votierte.

