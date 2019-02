Dresden

Finanzbürgermeister Peter Lames ( SPD) hat den zwischen Bundesfinanzminister Olaf Scholz ( SPD) und den Finanzministern der Bundesländer ausgehandelten Kompromiss zur Reform der Grundsteuer begrüßt. „Aus kommunaler Sicht ist das eine sehr erfreuliche Einigung“, erklärte Lames.

Für die Kommunen sei wichtig, dass die Wertbezogenheit der Grundsteuer erhalten bleibe. Für 600 Quadratmeter am Elbhang in Loschwitz müsste eine höhere Grundsteuer anfallen als für 600 Quadratmeter am Bahndamm in einer Randlage, erklärte der Finanzbürgermeister.

Umverteilung der Steuerlast

Lames versprach, dass das Grundsteueraufkommen nach einer Neuregelung auf dem gleichen Niveau verbleiben werde wie jetzt. „Da sehe ich keinen politischen Willen, der eine Änderung vornehmen will.“ Die Stadt nimmt rund 80 Millionen Euro pro Jahr mit der Abgabe ein. Es werde aber zu Umverteilungen kommen. „Wertvolle Innenstadtimmobilien werden höher belastet als bisher“, so der Finanzbürgermeister.

Er als Sozialdemokrat präferiere ein wertabhängiges Modell. Ein wertunabhängiges Modell, bei dem alle Immobilieneigentümer unabhängig von der Lage des Grundstücks den gleichen Steuersatz zahlen müssten, würde die Gerechtigkeitsdiskussion in die Kommunen verlagern, erklärte Lames.

Der Kompromiss biete die Möglichkeit, bis spätestens Ende des Jahres zu einer gesetzlichen Regelung zu kommen. Das Bundesverfassungsgericht hatte diese gefordert, da die Erhebung der Grundsteuer auf veralteten Richtwerten beruht. Bis Ende 2019 muss das Gesetz verabschiedet sein. Sonst könnten die Kommunen keine Grundsteuer mehr erheben. „Und Dresden würde fast 80 Millionen Euro Einnahmen verlieren“, so der Finanzbürgermeister.

Von Thomas Baumann-Hartwig