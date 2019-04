Dresden

Der Jugendhilfeausschuss der Stadt hat die Förderung für die Jugendprojekte von freien Trägern in den Jahren 2019 und 2020 freigeben. „Mit zusammen 43,7 Millionen Euro für beide Jahre werden rund 300 Vollzeitstellen gefördert“, erklärte Jugendamtsleiter Claus Lippmann vor dem Ausschuss. Kein Angebot müsse eingestellt oder radikal gekürzt werden, fügte er hinzu. Gefördert werden unter anderem Jugendhäuser, mobile Jugendarbeit, Abenteuerspielplätze, Familienprojekte und anderes. Dennoch sind nicht alle zufrieden.

Mittel für Tarifplus fehlt

„Erstmals nach vier Jahren kommt es wieder zu Kürzungen“, kritisierte Tina Siebeneicher von den Grünen, weil die konservative Seite im Stadtrat von CDU bis AfD den Anträgen von Rot-Grün-Rot nicht gefolgt sei. Grüne, SPD und Linke hatten eine Aufstockung der Mittel mit 1,2 Millionen Euro in diesem und 1,4 Millionen Euro im nächsten Jahr gefordert. Die Kürzungen wären vermeidbar gewesen. Siebeneicher verwies unter anderem auf Fehlbeträge für die Tarifanpassungen im Jahr 2020 in Höhe von 90000 Euro. Das Geld müsse vom Stadtrat noch bereitgestellt werden. „Das ist für die Fachkräftesicherung ganz wichtig“, fügte sie hinzu.

Landesmittel retten Budget

Auch Carsten Schöne vom Paritätischen Wohlfahrtsverband verwies auf das „knappe Budget“. Nur mit den erhöhten Zuwendungen des Landes für die Schulsozialarbeit und die Jugendpauschale sei „noch ein einigermaßen solider Beschluss zustandegekommen“. In der nächsten Sitzung wird sich der Ausschuss noch mit einer Personalaufstockung (halbe Stelle) für das Kinder- und Jugendhaus Plauener Bahnhof befassen. Bei sechs Angeboten müssen die Konzepte überarbeitet werden, dann wird über die weitere Förderung im Jahr 2020 entschieden. Die Mittel dafür sind zurückgestellt.

Nacharbeiten nötig

Der Ausschuss beschloss in dem Paket auch Schulsozialarbeit als neues Angebot an der 92. Grundschule. Für die Schulen „Am Landgraben“ und „Freie Evangelische Schule“ sind noch Anpassungen nötig, um die Schulsozialarbeit dort zu starten. An der 102. Grundschule und der 46. Oberschule wird die Schulsozialarbeit von Mai bis Dezember 2019 um jeweils eine halbe Stelle erhöht. Insgesamt gibt es damit an 71 Dresdner Schulen im Umfang von 90 Vollzeitstellen Schulsozialarbeit. In allen Bereichen sind die Vollzeitstellen häufig auf verschiedene Personen aufgeteilt.

Von Ingolf Pleil