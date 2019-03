Finanzbürgermeister Peter Lames (SPD) will die Millionen-Mehrkosten für den Schulneubau in Pieschen aus der Liquiditätsreserve finanzieren. Der Finanzausschuss des Stadtrats soll am 1. April dem Plan seine Zustimmung erteilen. Es könnten aber auch Gelder in die Reserve zurückfließen – aus dem Geschäftsbereich Jugend und Bildung.