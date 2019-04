Dresden

Überraschender Vorstoß am Montagabend im Finanzausschuss: Mit diversen Umbuchungen und Umschichtungen will die CDU-Fraktion Geld für ihre politischen Wünsche freischaufeln. Genau genommen geht es um jene 14 Millionen Euro, die Finanzbürgermeister Peter Lames ( SPD) für die Mehrkosten des Schulcampus Pieschen gesperrt hat. Genau diese 14 Millionen sollen nach dem Willen der CDU nicht aus der Liquiditätsreserven, mit der die Wunschliste finanziert werden soll, entnommen werden.

Geld ausgeben, das noch gar nicht da ist

Im Ausschuss fand der Vorschlag mit den Stimmen von CDU, FDP, Bürgerfraktion und AfD eine hauchdünne Mehrheit von acht Stimmen. Die sieben Vertreter von Linken, Grünen und SPD votierten dagegen. Es werde Geld ausgegeben, das sich noch gar nicht in der Stadtkasse befinde, kritisierte das linke Lager.

Laut dem Antrag der CDU-Fraktion beträgt der Mehrbedarf für den Schulcampus Pieschen nicht 14, sondern 11,45 Millionen Euro. Die Stadt könne sich Honorarzahlungen und vertraglich gebundene Leistungen in Höhe von rund 2 Millionen Euro an die Arbeitsgemeinschaft (Arge) für den Schulhausbau sparen. Der Arge sei gekündigt worden, die Stadt fordere Schadensersatz von den Planern. Außerdem liege der Gesamtfinanzbedarf für den Schulhausbau nach neuesten Angaben der städtischen Tochter Stesad bei 91,9 Millionen Euro und nicht bei 92,5 Millionen, wie es noch im Februar hieß.

Klingeln also schon mal rund 2,5 Millionen in der Kasse, denen 6 weitere folgen sollen. Dieses Geld wollen die Christdemokraten vom Schulhausbau Freiberger Straße abzweigen. 52,8 Millionen Euro hatte Schulbürgermeister Hartmut Vorjohann ( CDU) für den Neubau eines dreizügigen Gymnasiums plus einer dreizügigen Oberschule eingeplant. Der Stadtrat will aber eine fünfzügige Oberschule, die 33,1 Millionen Euro kostet – also sind schon mal 8,5 Millionen Euro für die Mehrkosten zusammengespart, so die Logik.

Der Stadtrat hat das letzte Wort

Vorjohann hatte jüngst allerdings gegenüber DNN davor gewarnt, die überschüssigen Mittel von der Freiberger Straße zu verplanen – er benötige das Geld, um Mehrausgaben beim Schulhausbau an anderer Stelle auszugleichen.

Schließlich geht die CDU davon aus, dass im Geschäftsbereich von Vorjohann im vergangenen Jahr Mittel in Höhe von 5,5 Millionen Euro nicht verbraucht wurden, die für den Schulcampus Pieschen verwendet werden könnten. Sollte die Ersparnis nicht so hoch ausfallen, könnten auch Mehreinnahmen aus der Gewerbesteuer im Jahr 2018 eingesetzt werden. 13 Millionen Euro mehr als geplant hat die Stadt kassiert – da ist das Geld für Pieschen locker drin, so die CDU.

Bei Orang-Utan Toni – ob er irgendwann ein neues Domizil im Dresdner Zoo erhält? Quelle: JOL

Und der Finanzbürgermeister müsste die 14 Millionen Euro freigeben, die er eingezogen hat. Mit dem Geld will die CDU die investive und konsumtive Sportförderung aufstocken, aber auch den Weg für ein neues Orang-Utan-Haus im Zoo freimachen. Der Stadtrat hat das letzte Wort zu den Umbuchungen und Umschichtungen. Der Finanzbürgermeister dürfte erbitterten Widerstand leisten und einmal mehr darauf verweisen, dass Geld erst dann ausgegeben werden kann, wenn es ordnungsgemäß verbucht ist. Also dann, wenn der Jahresabschluss 2018 feststeht. Das ist nicht vor Juni der Fall, wenn der alte Stadtrat durch einen neuen ersetzt ist.

Von Thomas Baumann-Hartwig