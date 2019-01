Dresden

Namenswechsel im Stadtrat: Die Mitglieder der Fraktion FDP/Freie Bürger haben sich einstimmig dazu entschieden, die Fraktion von FDP/FB- in FDP-Fraktion umzubenennen. Die Fraktion will damit der Neugründung einer Bürgerfraktion Rechnung tragen, hieß es am Donnerstag.

„Von der einst kleinsten Fraktion im Stadtrat sind wir mit sechs Stadträten auf die gleiche Stärke wie die SPD gewachsen“, erklärte Fraktionschef Holger Zastrow. Die Fraktion habe inzwischen Stadträte unterschiedlicher Couleur in ihren Reihen und ihren Einfluss kontinuierlich steigern können. Daher könne sie „wieder als FDP pur firmieren“, erklärte Zastrow.

Franz-Josef Fischer, stellvertretender Fraktionsvorsitzender und ehemaliger Vorsitzender der Freien Bürger, erklärte: „Nachdem es die Freien Bürger heute nicht mehr gibt und diese auch nicht mehr zu einer Kommunalwahl antreten werden, war es für mich nur folgerichtig, dass wir diesen Namen jetzt ablegen.“ Fischer kündigte zudem an, „die FDP und meine Fraktionskollegen bei der kommenden Kommunalwahl zu unterstützen“. Die Partei passe inhaltlich und zwischenmenschlich am besten zu seinen Vorstellungen von „sachorientierter Kommunalpolitik“.

Von DNN