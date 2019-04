Dresden

Der FDP-Fraktionsvorsitzende Holger Zastrow hat sich gegen die geplante Erhöhung der Parkgebühren ausgesprochen. Seiner Meinung nach seien die Parkgebühren in Dresden nicht zu niedrig: „Die meisten Parkplätze in der Innenstadt und in Ballungszentren entstehen durch privates Engagement und werden von den Betreibern zu marktüblichen und verhältnismäßig hohen Preisen zur Verfügung gestellt“, sagt er.

Die Stadt dagegen kümmere sich „nur wenig“ um die Bereitstellung von ausreichend Parkraum. Autofahren dürfe nicht zur sozialen Frage werden, ebenso wenig das Straßenbahn- oder Busfahren, sagte Zastrow.

Von DNN